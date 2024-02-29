اجتماع روسي إيراني في طهران لمناقشة التعاون التجاري والاقتصادي

استضافت طهران اليوم الخميس، اجتماع للجنة الحكومية الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي، بين البلدين.

وشارك في اجتماع اللجنة ممثلون عن أكثر من 200 شركة عامة وخاصة، وترأس الوفد الروسي نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وعرض الوفد الروسي، على الشركات الإيرانية فرصة المشاركة في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، الذي سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2024.

وفي وقت سابق، ناقش أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف القضايا الأمنية مع نظيره الإيراني علي أحمديان.