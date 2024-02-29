عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبد المنعم يضع شرطاً لتجديد تعاقده مع الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تفاصيل جلسة جمعت محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي ووكيله مع مسئولي الكرة بالنادي الأهلي، لمناقشة تجديد عقده.

 وأشار شبانة خلال تصريحات إذاعية، إلى أن اللاعب طلب الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم مع وضع بند يتيح له الاحتراف الخارجي في حال وصول عرض خارجي مناسب له مقابل مبلغ محدد. 
 

يواجه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، تحديا في اختيار الثنائي الذي سيُشارك في مركز الدفاع خلال مباراتهم ضد يانج أفريكانز التنزاني في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام غدًا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

تعرض فريق الأهلي لأزمة دفاعية بسبب غيابات اللاعبين الأساسيين مثل ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح، ما يضع كولر في موقف حرج لاختيار اللاعبين المناسبين لهذا المركز.

الإعلامي محمد شبانة أفريكانز التنزاني السويسري مارسيل كولر ابطال افريقيا دورى أبطال إفريقيا النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

ترشيحاتنا

تخفيض أسعار الأرز والزيت واللحوم في معارض أهلا رمضان

حاخامات إسرائيل: سرقة ونهب ممتلكات الفلسطينيين في غزة «حلال»

النرويج: السلطة الفلسطينية تتلقى 114 مليون دولار من إسرائيل

رئيس هيئة الدواء يبحث مع نظيره الزامبي سبل تعزيز التعاون المشترك

محمد عبد المنعم يضع شرطاً لتجديد تعاقده مع الأهلي

الحوثي: استهدفنا 54 سفينة بالبحر الأحمر وأطلقنا 384 صاروخا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم قديم.. حلا شيحة تثير الجدل بفستانها| شاهد

أكلة غريبة ولذيذة .. طريقة عمل صينية فراخ باللفت

خست أوي.. صبا مبارك تبهر الجميع بمسلسل " بين السطور"

احترس.. أطعمة ممنوع تغسلها قبل الطبخ | واكتشف الطريقة الصحيحة لتنظيف الخضار

فيديو

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ