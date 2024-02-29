محمد عبد المنعم يضع شرطاً لتجديد تعاقده مع الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تفاصيل جلسة جمعت محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي ووكيله مع مسئولي الكرة بالنادي الأهلي، لمناقشة تجديد عقده.

وأشار شبانة خلال تصريحات إذاعية، إلى أن اللاعب طلب الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم مع وضع بند يتيح له الاحتراف الخارجي في حال وصول عرض خارجي مناسب له مقابل مبلغ محدد.



يواجه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، تحديا في اختيار الثنائي الذي سيُشارك في مركز الدفاع خلال مباراتهم ضد يانج أفريكانز التنزاني في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام غدًا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

تعرض فريق الأهلي لأزمة دفاعية بسبب غيابات اللاعبين الأساسيين مثل ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح، ما يضع كولر في موقف حرج لاختيار اللاعبين المناسبين لهذا المركز.