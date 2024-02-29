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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المؤسسة المصرية لصحة الطفل تناقش التغذية عبر مراحل العمر في مؤتمرها الأول

صدى البلد

ناقش المؤتمر الأول للمؤسسة المصرية لصحة وتغذية الطفل، أهم المستحدثات في التغذية العلاجية عبر مراحل العمر لأفراد الأسرة، وبعض الأمراض الوراثية التي تؤثر فى المناعة، وأنواع حساسيات وأساسيات الطعام والرضاعة الطبيعية، من خلال نخبة من الاستشاريين و الأطباء المتخصصين في مجال التغذية العلاجية والصحية فى مصر والوطن العربي.

من جهتها صرحت الدكتورة جيهان فؤاد استشارى التغذية العلاجية وتغذية الأطفال ورئيس المؤسسة المصرية لصحة وتغذية الطفل بأن المؤتمر يهتم بعرض المستجدات في كل التخصصات نتيجة التحديث المستمر للبرتوكولات، وأننا مواكبين للعصر في متابعة التغيرات التي تحدث في البرتوكولات، وأن التغذية السليمة للفرد عبر مراحل العمر المختلفة تؤثر على حياته بشكل عام، فهي تضمن التحصيل المرتفع للطلاب وتضمن للمرأة تأدية عملها بشكل جيد، على النقيض تماما فالأفراد الذين يعانون من سوء التغذية هم أقل حظًا فى التعليم والحصول على الوظائف.

وأفادت بأن الجمعية لها دور فى التوعية بأهمية التغذية السليمة لجميع أفراد الأسرة، فالمؤتمرات، هي نوع من التوعية؛ لأنها موجهة لمقدمي الخدمة في المجال الطبي سواء كانوا أطباء، صيادلة أومتخصصين فى مجال التغذية، وقد حرصنا أن يكون مؤتمرنا الأول تحت عنوان  "قمة التغذية المصرية 2024:التغذية عبر مراحل العمر"، حيث يحضر المؤتمر ممثلون عن مختلف روابط أطباء التغذية العلاجية من مختلف محافظات مصر ويشارك فيه عدد من الأساتذة الأفاضل والقامات العلمية لطرح آرائهم في عدد من الموضوعات الشائكة والمدارس المختلفة في التعامل مع العلاج التغذوي لبعض الأمراض المزمنة أو الحالات الطارئة.

وأضافت أن المؤتمر يناقش موضوعات متنوعة تخص التغذية عبر مراحل العمر المختلفة، ويقدم المؤتمر أحدث التوصيات الطبية لمقدمي الرعاية الصحية، للوصول الي  للممارسات الصحيحة  في التعامل مع الحالات التي تعاني من سوء التغذية، ويتم خلال المؤتمر تنظيم خمس ورش عمل  متخصصة بالتوازي؛ ليستفيد المهتمون بالتخصصات الدقيقة مثل: تغذية الرياضيين، تغذية مرضى السرطان، تغذية مرضى السكري في شهر رمضان، صعوبات تغذية وحلول لمشكلات التغذية خلال فترة الرضاعة الطبيعية.

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