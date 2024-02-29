الرقابة المالية: 601.7 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية خلال 2023

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي إلى 601.7 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 366.6 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو بلغ 64.1 %.

وارتفعت قيم التداول بسوق المال (البورصة) بنسبة 197.4% لتصل إلى 3222.7 مليار جنيه خلال عام 2023 وذلك نتيجة قيمة تداول السندات متضمنة أذون الخزانة نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023.

وبلغ إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة لهيئة الرقابة المالية حوالي 893.5 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل زيادة بلغ 53%.