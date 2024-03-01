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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب مطروح يثمن حرص الحكومة على تعويض مواطنى رأس الحكمة

صالح سلطان ، عضو
صالح سلطان ، عضو مجلس الشيوخ

أشاد المهندس صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ عن محافظة مطروح بتعهد الحكومة بالقيام بحصر شامل لجميع الأملاك والمواطنين المتواجدين في مدينة رأس الحكمة والتزام الدولة ‏بتعويضهم ماديا وعينيا وأن الدولة لن تتخلى عنهم ولن يضار أي مواطن مصري من مشروع رأس الحكمة ‏إطلاقاً.


ووجه " سلطان " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للحكومة على نجاحها فى توقيع هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى مشيراً إلى أن توقيع هذه الصفقة الاستثمارية التى الأكبر فى تاريخ مصر مع دولة الإمارات العربية الشقيقية يؤكد على متانة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مثمناً استثمارات الصفقة والتى تصل إلى ٣٥ مليار دولار وذلك للاستثمار فى منطقة رأس الحكمة.


وقال المهندس صالح سلطان : إن الرئيس السيسى أول قائد فى تاريخ مصر يعطى أكبر اهتمام بإطلاق العديد من المشروعات القومية العملاقة على أرض محافظة مطروح مؤكداً أن مشروع رأس الحكمة يعد بمثابة خطوة فى غاية الأهمية للبدء فى التحرك نحو تخطى الأزمة الاقتصادية الحالية وتوفير كم كبير من العملة الصعبة لرفع قدر من المطلوب سداده بالعملة الصعبة وتحريك السوق المصرى.


وأعرب المهندس صالح سلطان عن ثقته التامة فى قدرة الدولة المصرية على توقيع عدد كبير من مثل هذه الصفقات الكبرى مع كبريات الشركات العالمية لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية لمصر مشيراً إلى أن مثل هذه المشروعات الاستثمارية العالمية سيكون لها دورها الكبير فى تحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد الوطنى وجعل مصر واحدة من الدول الاقتصادية الكبرى والواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا والعالم

صالح سلطان الشيوخ محافظة مطروح رأس الحكمة

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