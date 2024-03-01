نداء شرارة ومها فتوني وكورال روح الشرق يشعلون ليالي الكويت

شهدت حديقة الشهيد بالكويت إحياء أولى حفلات ليالي الكويت مساء أمس عبر حفل غنائي أحياه كل من مها فتوني ونداء شرارة وكورال روح الشرق بحضور جماهيري كبير.

حرصت الجهة المنظمة للحفل على تقديم الحفل في صورة مميزة وأنهت الاستعدادات قبل الحفل بوقت كاف كما ظهر نجوم الحفل في مواعيدهم وسط تواجد كبير من الجمهوىر حيث تفاعلوا على أغنيات مها ونداء وكورال روح الشرق حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضفى فريق كورال روح الشرق المصري المزيد من أجواء البهجة بداية من تحضيرات الحفل حتى تقديمه على خشبة مسرح حديقة الشهيد وسط تفاعل الجمهور الكويتي والعربي مع الأغنيات المبهجة للفريق.