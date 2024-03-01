جامعة حلوان في أسبوع| تكريم منتخب الجوالة لحصوله على المستوى الأول.. إقامة حفل موسيقي بمشاركة هولنديين

وقّع الدكتور السيد قنديل، مذكرة تفاهم مشتركة مع جامعة أوروبا بألمانيا بحضور بروفيسور موريتس فان رويجن، رئيس الجامعة. حول تفعيل البرامج المشتركة بين الجامعتين، فى مجالات إدارة الأعمال والمحاسبة، والذكاء الاصطناعي، والفنون بنظام الدرجات المشتركة.

وفي إطار دعم جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، لقطاع البحث العلمي وخلق مناخ محفز للمشروعات البحثية الممولة من صندوق البحث العلمي بالجامعة، قدم صندوق البحث العلمي التمويل لسبعة مشاريع بحثية.

كما انطلقت فعاليات المعرض السنوي الثامن للكتاب والذي تنظمه المكتبة المركزية بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وتسعى الجامعة إلى إقامته سنويا بالمكتبة المركزية لأهميته للارتقاء بالبحث العلمى ونشر ثقافة القراءة بين طلاب الجامعة .



وانطلاقا من حرص جامعة حلوان ورغبتها في تسليط الضوء على الإبداعات الفنية لطلاب الجامعة، وتنظيم الفعاليات لتنمية مهاراتهم، انطلقت فعاليات معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين تحت شعار لون حلمك من أجل مصر، التى تنظمه أسرة من أجل مصر المركزية، بمجمع الفنون والثقافة.

وكرم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان منتخب جوالة الجامعة لحصوله على المستوى الأول في الدورة القمية ال ٣١ لجوالى وجوالات الجامعات المصرية بجامعة طنطا فى احتفالها باليوبيل الذهبى خلال الفترة من ٣ / ٢ إلى ١٢ / ٢ / ٢٠٢٤.

كما تم بدء فعاليات مشروع "أعرف نشاطك وكمل هوايتك للأنشطة الطلابية" الذي أطلقته الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة حلوان، إلى جذب الطلاب للانضمام للأنشطة الطلابية المتنوعة وتنمية مواهبهم ومهاراتهم.

وتأكيدا على اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية ودورها المهم في تنمية قدرات الطلاب، وكذلك دور الاتحادات الطلابية، انطلقت فعاليات اليوم الثاني، للملتقى القومي لتأهيل وتدريب قيادات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية تحت شعار "شباب مصر.. مستقبل الجمهورية الجديدة"، بلقاء حوارى حول ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.

وأقام مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان الحفل الموسيقي للثنائي الهولندي الشهير "ثوروالد جورجنسن" و"كاميلا بيستروفا"، وقدّم الثنائي مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية والتي أبهرت الحضور بروعتها وإتقان أدائها.



هذا وقد اقامت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان كرنفال فن الطفل لذوي الهمم للعام الثاني علي التوالي بالتعاون مع مؤسسة يونيفاي، وتضمَّن الكرنفال مجموعة من الورش الفنية التي أعدت من قبل مجموعة من الأساتذة المتخصصين.



