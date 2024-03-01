موقف محرج لعروس أثناء حفل زفافها.. صور

أظهر مقطع فيديو مروع موقف محرج تعرضت له عروس أثناء حفل زفافها بعد أن أغمي عليها.

وفقًا لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أغمي على العروس المغلوب على أمرها بعد ثوانٍ فقط من قولها "أوافق".

وكانت الفتاة البالغة من العمر 28 عامًا تتحمل درجات حرارة تصل إلى 37 درجة مئوية تحت "كل الأضواء" لأكثر من 40 دقيقة عندما بدأ رأسها بالدوران بعد تبادل عهود الزواج.

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وعندما تم إعلان الزوجين زوجًا وزوجة، سقطت العروس على الأرض أثناء الحفل، بينما اندفع زوجها أليكس فرانكس إلى جانبها للاطمئنان عليها.

وتُظهر لقطات حفل الزفاف الصادمة اللحظة التي تسقط فيها "كاثرين" على الأرض ثلاث مرات بينما تحاول وصيفات العروس والعريس إبقائها في وضع مستقيم.

وقالت كاثرين إنها فقدت الوعي بسبب الجفاف.

وتمت مشاركة مقطع الفيديو على تطبيق “تيك توك” حيث حصد أكثر من 500 ألف مشاهدة.