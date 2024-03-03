مصر وقطر تؤكدان الرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.. وأمريكا تنفذ أول عملية إسقاط جوي للمساعدات على غزة .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

المتحدث العسكري: مصر تواصل الإسقاط الجوي للمساعدات في شمال غزة

يونيسف: 1 من كل 6 أطفال دون العامين في غزة يعاني سوء التغذية الحاد

سفينة حربية إيطالية تُسقط طائرة مسيرة بالبحر الأحمر

وزير الخارجية الفلسطيني: إدارتنا هي السلطة الشرعية الوحيدة التي ستعمل في غزة

مسؤول أمريكي: "الكرة في ملعب حماس" بشأن الهدنة في غزة



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن سامح شكري وزير الخارجية المصري عقد أمس اجتماعا ثنائيا مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر، حيث استعرضا جهود البلدين المشتركة على مسار تسوية الأزمة في قطاع غزة، مجددين التأكيد على حتمية وقف إطلاق النار في القطاع، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين والأسرى في أقرب وقت، فضلا عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة لتخفيف الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون يوميا، وأهمية تمكين وكالة الأونروا من الاستمرار في تقديم مهامها التي لا غنى عنها وفقا لتكليفها الأممي، كما أكدا الرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وجدد شكري من عواقب إقدام إسرائيل على أية عملية عسكرية برية في مدينة رفح، حيث أكد الوزيران الرفض القاطع لمثل ذلك الأمر، وما سيترتب عليه من تبعات إنسانية كارثية ستلحق بالفلسطينيين المتواجدين في رفح، ومن نزحوا من وسط وشمال القطاع تحت القصف والاستهداف الإسرائيلي لهم.

وقالت "الأنباء" إن المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، أن مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه استمرارا للجهود المصرية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة، حيث نفذت أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات في مناطق متفرقة بشمال القطاع.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كاثرين راسل، السبت، من أن 1 بين كل 6 أطفال تحت سن عامين في غزة، يعاني سوء التغذية الحاد. ووصفت الأنباء الواردة من غزة بوفاة 10 أطفال على الأقل جوعاً بأنها "مروعة".

وأشارت "الراي" إلى أن وزارة الدفاع الإيطالية أعلنت أن سفينة تابعة للقوات البحرية، أسقطت طائرة مسيرة، كانت تحلق باتجاهها في البحر الأحمر، مشيرةً إلى أن الإجراء بأنه دفاع عن النفس نفذته السفينة دويليو، التي تساعد في حماية طرق التجارة من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي تنفذها جماعة الحوثي اليمنية.

وذكرت "الجريدة" أن القيادة المركزية الأمريكة أعلنت أنها نفذت، بالتعاون مع القوات الجوية الأردنية، عملية إنزال مساعدات إنسانية، السبت، على طول ساحل قطاع غزة، وذلك في ظل أزمة جوع خانقة تعصف بسكان القطاع، جرّاء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ نحو 5 أشهر.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية،أن الولايات المتحدة أسقطت أكثر من 38 ألف وجبة على طول ساحل القطاع، بين الساعة 3 إلى 5 مساءً بتوقيت غزة، مشيرة إلى أن عمليات الإنزال الجوي "تشكل جزءاً من جهد متواصل لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة، بما في ذلك توسيع تدفق المساعدات عبر الممرات والطرق البرية".

ونقلت "الأنباء" عن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قوله إن السلطة الشرعية الوحيدة التي ستعمل وتستمر في العمل في غزة هي الإدارة الفلسطينية، معرباً عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل شهر رمضان.

وحذّر المالكي، خلال مشاركته في جلسة نقاش خاصة بعنوان "مجموعة الاتصال بشأن غزة" خلال أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الجمعة، من أنّه في حال فشل المجتمع الدولي في إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيمضي في مخططه بالهجوم على مدينة رفح التي تأوي أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، ما يعني ارتكاب المزيد من المجازر المروّعة بحق المدنيين وتهجيرهم قسراً خارج فلسطين.

وذكرت "القبس" أن مسؤولاً أمريكيًا أكد أن مصير الهدنة المقترحة في غزة يعتمد على موافقة "حماس" على إطلاق سراح "فئة محددة من الرهائن"، بعد أن قبلت إسرائيل إلى حد كبير الخطوط العريضة للاتفاق، مضيفًا أن الكرة الآن في ملعب حماس"، موضحاً أن "الإطار موجود، وقد قبله الإسرائيليون عملياً. من الممكن أن يبدأ اليوم وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع في غزة إذا وافقت حماس على إطلاق سراح فئة محددة من الأسرى المعرضين للخطر".

وذكر أن "المناقشات مستمرة" في الوقت الراهن للتوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان خلال نحو أسبوع. وشدد على أن "الإسرائيليين قبلوا من حيث المبدأ عناصر الاتفاق. والكرة الآن في ملعب حماس".