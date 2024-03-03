عقوبات صارمة ضد الحراس.. فيفا يعلن 6 تعديلات جديدة بقوانين كرة القدم

أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ست تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم خلال الفترة المقبلة، وفيما يلي توضيح لهذه التعديلات:

فرض عقوبات صارمة ضد حراس المرمى الذين يسعون إلى إضاعة الوقت عن طريق منح خصومهم ركلة ركنية أو رمية تماس بشكل متعمد.

زيادة الفترة الزمنية المسموح بها لحمل حراس المرمى الكرة إلى 8 ثوانٍ بدلًا من 6، مع إعادة الكرة إلى الفريق المنافس كإجراء تأديبي للحارس الذي يسعى لتضييع الوقت.

السماح الآن فقط لقائد الفريق بالاقتراب من الحكم ومناقشته في حالات محددة، شريطة التصرف بروية وعدم التجاوز.

إجراء تغيير إضافي خلال المباريات لحالات الارتجاج وفقًا للبروتوكول اللازم.

معاملة الأخطاء الناتجة عن لمس الكرة غير المتعمد التي يتم منح ركلات جزاء بسببها بنفس الطريقة المعتادة.

تغيير في قانون ركلات الجزاء حيث يجب أن تلمس الكرة جزءًا من منطقة علامة الجزاء، وسيتم معاقبة التطفل من قبل اللاعبين الميدانيين فقط إذا كان له تأثير.

تُنفذ هذه التغييرات اعتبارًا من 1 يوليو 2024، مع إمكانية تطبيقها مبكرًا أو تأخير تنفيذها حسب قرار المسابقات التي تبدأ قبل هذا التاريخ.