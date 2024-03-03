نظمها اتحاد الطلاب..انطلاق فعاليات اليوم الأول لمسابقة القرآن الكريم بجامعة عين شمس

انطلقت اليوم فعاليات مسابقة القرآن الكريم والتى ينظمها اتحاد طلاب جامعة عين شمس - اللجنة الثقافية والإعلامية العليا - بالتعاون مع كلية الآداب.

يأتى ذلك انطلاقاً من حرص جامعة عين شمس على تشجيع الطلاب على حفظ وتلاوة القرآن الكريم واتباع سنة الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) واستغلال أوقاتهم فيما يفيد وينفع فى الدنيا والآخرة.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضیاء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

تشمل المسابقة عدة محاور وهى تلاوة وحفظ القرآن الكريم كاملاً أو نصفه أو ثلثه أو خمسة أجزاء، بالإضافة للأحادیث النبوية والثقافة الاسلامية وابتهالات وإنشاد ديني .

وبلغ عدد الطلاب المشاركين باليوم الأول ١٣ طالبا وطالبة وتشكلت لجنة المسابقة من أربعة شيوخ من الأزهر الشريف.

وتستمر المسابقة حتى يوم الخميس ٧ مارس الجارى بقاعة أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب.

ومن الجدير بالذكر ان التقديم للاشتراك بالمسابقة مستمر حتى يوم الخميس الموافق ٧ مارس الجارى وتبلغ قيمة الجائزة (٧٦٢٠٠ جنيها) وعلى من يرغب بالمشاركة التوجه لإدارة رعاية الشباب بالكلية أو قاعة هيئة التدريس بكلية الآداب.