رسالة نارية من نجم الأهلي للاعبي الأحمر قبل مباراة القمة

يترقب عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي نهائي كأس مصر، لقاء قطبي الكرة المصرية الذي سيجمع بين النادي الأهلي والزمالك في الثامن من شهر مارس الجاري، على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.

وقال ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر السابق، فى تصريحات تلفزيونية، إن قمة الأهلي والزمالك فى نهائي بطولة كأس مصر ستكون فوق التوقعات بسبب قوة الفريقين، وعلى النادي الأهلي أن لا يشعر بأنه الأفضل لكي يفوز بالبطولة.

وأضاف "اختيار طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 10/10، وهو القرار الأفضل والأنسب".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته القادمة أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

