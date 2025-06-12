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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تُعزز شراكتها الخضراء مع النرويج.. عبد العاطي يبحث مع "سكاتك" تصدير الكهرباء النظيفة لأوروبا

وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية
وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية
علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع تيرى بيلسكوج الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك" النرويجية يوم الأربعاء.

وأكد الوزير عبد العاطى أهمية البناء على مخرجات زيارة فخامة رئيس الجمهورية إلى النرويج في ديسمبر ٢٠٢٤ ومواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية، منوهاً بالدعم الكامل لمشروعات الشركة في مصر والتى تسهم فى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والنرويج، معربًا عن التطلع لزيادة حجم استثمارات الشركة في مصر، وتنفيذ مشروع الشركة لتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا.

واستعرض وزير الخارجية السياسات التي انتهجتها مصر لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدا اهتمام مصر بدعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر، ومن ضمنها شركة "سكاتك" التي تتوافق مشروعاتها مع توجه الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحول مصر لتصبح مركزاً عالمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى التطلع للتعاون الثلاثي مع الشركة النرويجية في أفريقيا لتنفيذ مشروعات تنموية خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة تيرى بيلسكوج شركة سكاتك النرويجية سكاتك مصر والنرويج حجم استثمارات الشركة في مصر الهيدروجين الأخضر مجال الطاقة المتجددة

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