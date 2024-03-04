الحل السلمي لن يتم على حساب مصلحتنا.. الفلبين للصين: توقفوا عن مضايقتنا

قال وزير الخارجيّة الفيلبيني، إنريكي مانالو، اليوم الاثنين، إن بلاده تحض الصين على "التوقف عن مضايقتنا" وأنها تريد حل النزاعات البحرية بين مانيلا وبكين سلميا.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، جاءت تصريحات مانالو على هامش قمة خاصة لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» وأستراليا في ذكرى مرور خمسين عاما على إقامة العلاقات بينهما؛ وفي أعقاب سلسلة حوادث بين مانيلا وبكين في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

ودافع الوزير الفلبيني عن سياسة حكومته المتمثلة في الإعلان عن المناورات الصينية في هذه المياه المتنازع عليها، مثل المرور الأخير لسفن حربيّة قرب جزيرة سكاربورو.

وأوضح في تصريح خاص ل"فرانس برس" أنه "يتعلق الأمر فقط بمحاولة إعلام الناس بما يجري".

وأضاف "إذا توقفتم عن مضايقتنا وعن الإقدام على إجراءات أخرى، فلن تكون هناك معلومات للإبلاغ عنها".

ولمانيلا وبكين تاريخ طويل من النزاعات البحريّة في بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره سلع بمليارات الدولارات سنويا.

وقد حاولت مانيلا حشد دول أجنبية، ومنها دول في المنطقة، لدعم قضيتها، لكنّ النتائج جاءت متباينة.

وتابع مانالو: "الفيلبين ملتزمة بالحل السلمي للنزاعات من خلال وسائل دبلوماسية أو سلمية"، مشددا في الوقت نفسه على أن "هذا لن يتم على حساب مصلحتنا الوطنية".

وأردف: "نحن نمد يدنا إلى الشركاء في البلدان التي نتقاسم معها أفكارنا والتي تواجه مشكلات ومخاوف مماثلة".