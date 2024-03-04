عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحل السلمي لن يتم على حساب مصلحتنا.. الفلبين للصين: توقفوا عن مضايقتنا

الصين والفلبين
الصين والفلبين

قال وزير الخارجيّة الفيلبيني، إنريكي مانالو،  اليوم الاثنين، إن بلاده تحض الصين على "التوقف عن مضايقتنا" وأنها تريد حل النزاعات البحرية بين مانيلا وبكين سلميا.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، جاءت تصريحات مانالو على هامش قمة خاصة لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» وأستراليا في ذكرى مرور خمسين عاما على إقامة العلاقات بينهما؛ وفي أعقاب سلسلة حوادث بين مانيلا وبكين في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

ودافع الوزير الفلبيني عن سياسة حكومته المتمثلة في الإعلان عن المناورات الصينية في هذه المياه المتنازع عليها، مثل المرور الأخير لسفن حربيّة قرب جزيرة سكاربورو.

وأوضح في تصريح خاص ل"فرانس برس" أنه "يتعلق الأمر فقط بمحاولة إعلام الناس بما يجري".

وأضاف "إذا توقفتم عن مضايقتنا وعن الإقدام على إجراءات أخرى، فلن تكون هناك معلومات للإبلاغ عنها".

ولمانيلا وبكين تاريخ طويل من النزاعات البحريّة في بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره سلع بمليارات الدولارات سنويا.

وقد حاولت مانيلا حشد دول أجنبية، ومنها دول في المنطقة، لدعم قضيتها، لكنّ النتائج جاءت متباينة.

وتابع مانالو: "الفيلبين ملتزمة بالحل السلمي للنزاعات من خلال وسائل دبلوماسية أو سلمية"، مشددا في الوقت نفسه على أن "هذا لن يتم على حساب مصلحتنا الوطنية".

وأردف: "نحن نمد يدنا إلى الشركاء في البلدان التي نتقاسم معها أفكارنا والتي تواجه مشكلات ومخاوف مماثلة".

استراليا المناورات الصينية بحر الصين الجنوبي بحر الصين جنوب شرق آسيا رابطة دول جنوب شرق آسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

المتهمة سرقت "شات" من تليفون نيرة .. النيابة : حبس المتهمين في واقعة طالبة العريش

انهيار الدولار يهوي بالأسعار.. كم سيصل سعر كيلو اللحمة والأرز والسكر قبل رمضان؟

موضوعات متعلقة

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

دعاء شهر رجب مفاتيح الجنان.. أدركه بـ 9 كلمات لا ترد

دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. ردد 10 كلمات تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

عام جديد من الإنجاز فى مسيرة القطاع.. حصاد وزاره البترول خلال 2023

لماذا حذرنا النبي من تفسير الأحلام التي ننساها عند الاستيقاظ؟ يجب عليك تنفيذ أمرين

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة .. اقرأها الآن لا تفوت فضلها

ترشيحاتنا

اندلاع حريق بمصفاة نفط في أربيل

بغض النظر عن هوية الرئيس المقبل.. الصين تأمل في تحسن العلاقات مع أمريكا

مصر للطيران تنقل فريقي الأهلي والزمالك إلى الرياض لخوض نهائي كأس مصر

اشترى لها حبوب غلة.. مفاجآت في شهادة سائق التاكسي بقضية طالبة العريش

12 شهيدا بينهم أطفال.. الاحتلال ينسف منزلين في رفح الفلسطينية الليلة الماضية

الاتصال مع السنوار متوقف.. حماس تكشف عن موعد مرتقب لوقف النار بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس مختلفة .. هند صبري تستعرض جمالها | شاهد

بشرى سارة للمواطنين.. تخفيضات تصل إلى 50% بمناسبة رمضان في هذه الأماكن

نشرة المرأة والصحة: خست أوي.. هنا الزاهد تثير السوشيال ميديا.. وزوجة ماجد المصري بفستان جريء جدا تصدم الجمهور.. ورانيا يوسف وحلا شيحة بملابس لا تتوقعها

جريء جدا .. زوجة ماجد المصري تصدم متابعيها | شاهد

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ