عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قومي المرأة يطلق المرحلة الأولى من البرنامج التوعوي (مشوارك..أمان) بالإسكندرية

صدى البلد

اطلق المجلس القومي للمرأة البرنامج التوعوي   (مشوارك ... أمان ) فى ترام الرمل بالاسكندرية وذلك في اطار مشاركة المجلس ضمن مشروع إصلاح وتجديد محطات ترام الرمل بالاسكندرية والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل والوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.


أكدت الأستاذة صفاء حبيب رئيسة الإدارة المركزية للاعلام والمراسم إلى أن مشاركة  المجلس القومي للمرأة ضمن المشروع تهدف إلى العمل علي  تفعيل الإجراءات المتخذة لتنفيذ مبادئ المساواة بين الجنسين فيما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. من خلال  توعية المترددين علي ترام الرمل بالاسكندرية برسائل خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة وذلك ضمن البرنامج التوعوي ( مشوارك… أمان) . 


من جانبها أكدت الأستاذة إيزيس حافظ رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية إلى أن  البرنامج  ينقسم الى مرحلتين المرحلة الأولى  من البرنامج التوعوي خلال الفترة من ٢-٣ مارس  2024، وتستهدف هذه المرحلة تعريف   ٢٠٠ طالب وطالبة من  جامعة الاسكندرية وتدريبهم  علي الرسائل الخاصة  بمناهضة العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة  أما  المرحلة الثانية من البرنامج ستنفذ في الفترة من ٤-٦ مارس حيث سيقوم الطلبة والطالبات بالنزول لتوعية  المترددين علي ترام الرمل بالاسكندرية بهذه الرسائل . 


جدير بالذكر أنه من بين  الرسائل الموجهة لمكافحة العنف ضد المرأة  التوعية بضرورة الابلاغ عند التعرض للتحرش ، الإبلاغ مش حماية لنفسك بس ده حماية لكل البنات ، التعرض للتحرش او للعنف مش غلطتك ، مكتب الشكاوي هيسمعك ويفهم شكوتك ويساعدك.


كما تضم الرسائل رسائل توعوية خاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، من بينها اهمية بدأ مشروعك الخاص و المجلس هيساعدك،  استقلالك المادي هيحميكي من العنف، نجاحك هو نجاح للبلد كلها  ، تطويرك من نفسك بيحققلك الأمان المالي، اكتشفي وطوري هواياتك .وحوليها لمصدر دخل .

IMG-20240304-WA0259
IMG-20240304-WA0259
IMG-20240304-WA0258
IMG-20240304-WA0258
IMG-20240304-WA0257
IMG-20240304-WA0257
IMG-20240304-WA0256
IMG-20240304-WA0256
IMG-20240304-WA0255
IMG-20240304-WA0255

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

تعويضات 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و20 ألفاً للمُصاب في حادث إيتاي البارود

بعد توجيهات الرئيس| برلماني: انتهاء أزمة السلع الغذائية رسالة طمأنة للشارع المصري

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

فرص لحاق وسام أبو علي بنهائي كأس مصر.. وموقف كهربا معلق.. تفاصيل

لهؤلاء الخريجين.. جامعة النيل : إنشاء كلية جديدة لراغبي التدريس | خاص

تجار الدولار في قبضة الداخلية.. وهذه عقوبة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج البنوك

محدش ينخدع في الجو.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

الشيوخ يوافق على جواز الجمع بين الدعمين النقديين تكافل وكرامة

عاهل الأردن : نواصل الدفع إلى وقف الحرب في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. سر المحلات لعمل بلح الشام المقرمش بدون زيت وبيض

شوكولاتة شباك زجاجي.. كيف احتفلت كادبوري بمرور 200 سنة على تأسيسها بإنجلترا

هترجعه بعد الحفلة.. جاكيت نسرين طافش يضعها في مأزق

بلح مدود.. احذر بعض الأنواع تباع بالأسواق

فيديو

المحاربين القدماء تعقد مؤتمراً صحفياً بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ