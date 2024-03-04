ندوة توعية في مجال حقوق العمال والمفاوضة الجماعية والمساواة بين الجنسين بكفر الشيخ

نظمت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ ، بمقر المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ ، ندوة توعوية في مجال حقوق العمال فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والمفاوضة الجماعية ،وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة ، والتعريف بوحدة المساواة بين الجنسين ، والاتفاقيات والقوانين الدولية والوطنية ذات الصلة ، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وطلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ ، وذلك فى إطار حرص وزارة العمل على نشر ثقافة العمل وتوعية العمال بحقوقهم والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير فرص عمل لائقة ، ووضع الآليات المحلية والدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ، ضمن سلسلة من الندوات بدأتها مديرية العمل بالمنشآت العاملة داخل المحافظة ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، وتنفيذاً لخطة التوعية التى تتبناها المديرية وتنفذها أجهزتها التابعة داخل المنشآت حرصاً منها على تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية وعلى رعاية وحماية العمال فى كل قطاع ، وكذلك تنفيذ مجموعة من الفعاليات بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمنشآت الاقتصادية على مستوى المحافظة لدعم ثقافة العمل وتعزيز حقوق العمال ، والتأكيد على دور وزارة العمل في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ..

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية العمل بكفر الشيخ ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، وقيام المديريات وأجهزتها التابعة بمهامها المنوطة بها لتوعية العاملين فى مختلف القطاعات بالحقوق والواجبات التى كفلها لهم القانون لحمايتهم ، وقواعد المساواة بين الجنسين فى أماكن العمل تطبيقاً لمعايير العمل الدولية المتفق عليها ، وأضاف مدير المديرية أنه حضر الندوة الدكتور محمود عطية وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ نائباً عن عميد المعهد العالي ، ، وعلى علي غانم مدير مكتب عمل كفر الشيخ ، والدكتورة جاكلين بشري ممثلا عن المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ، والدكتورة هدى الطنبارى عضو مجلس النواب ، ومؤكداً فى كلمته على أولوية عمال مصر في أجندة السياسات التنموية الوطنية ودورهم في تحقيق رؤية القيادة السياسية لنهضة الدولة المصرية، كما أعرب عن تقديره وشكره لقيادات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ وكافة المؤسسات التعليمية والاقتصادية لإتاحة كافة سبل التعاون نحو تعزيز بيئة العمل وحماية حقوق العمال والسعي المستمر لمواكبة المستجدات الوطنية والدولية في مجال حقوق العمال ..

وأشار مدير المديرية ، ان الفعاليات تضمنت كلمة للدكتور محمود عطية وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ رحب فيها بالضيوف ، وأشاد بدور وزارة العمل في تحقيق النهضة الاجتماعية والاقتصادية من خلال التواجد الفعال بالمنشآت والقطاعات الاقتصادية والمؤسسات التعليمية لتوعية أبناء مصر بالأطر المحلية والدولية والوقوف على كافة المستجدات في مجال قانون العمل والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ، وكلمة لمدير مكتب العمل بكفر الشيخ أكد فيها على دور وزارة العمل ومديرية العمل بالمحافظة في توعية العمال من الفئات المختلفة بحقوقهم وواجباتهم، ودور مكاتب العمل في فض نزاعات العمل والمفاوضة الجماعية وحماية حقوق ذوي الهمم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ، وأيضاً كلمة الدكتورة هدى الطنبارى عضو مجلس النواب التى أشادت خلالها بدور مديرية العمل في تطبيق أحكام قانون العمل لحماية العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لذوي الهمم وتحقيق سبل تمكين المرأة المصرية.