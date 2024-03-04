وكيل الأزهر يزور معهد تاجان لغات لتفقد تطبيق التقييم الوطني في العربية والرياضيات

قام الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، يرافقه الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم بزيارة معهد تاجان الأزهري لغات وذلك للوقوف على تطبيق التقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات لطلاب الصف السابع (الصف الأول الإعدادي).

وكيل الأزهر يزور معهد تاجان الأزهري لغات لتفقد تطبيق التقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات

وتفقد وكيل الأزهر سير عملية تطبيق التقييم الوطني، والاطلاع على آليات العمل، والتأكد من سيرها بشكل سلس ودقيق، وحضر الزيارة (١٦) مطبقًا وعدد (١٦) عميد معهد من ثمان محافظات على مستوى الجمهورية (القاهرة- الإسكندرية- الجيزة- الدقهلية- دمياط- سوهاج-المنيا- الغربية).

وشهد وكيل الأزهر جولة تفقدية في المعهد للاطلاع على سير عملية الامتحانات، إلى جانب عقد اجتماع مع المطبقين وعمداء المعاهد لمناقشة آليات تطبيق التقييم الوطني.

وقد أكد الدكتور محمد الضويني على أهمية التقييم الوطني في قياس مستوى الطلاب وتطوير العملية التعليمية.

ومن جانبه، أكد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على أهمية مرحلة التقييم كجزء أساسي وحيوي في عملية التعليم.

وأوضح أن التقييم يلعب دورًا مهمًا في قياس تقدُّم الطلاب وتقييم فهمهم للمواد الدراسية، خاصةً في مواد اللغة العربية والرياضيات.

كما شدد فضيلته على أهمية مرحلة التقييم في الصف السابع (الأول الإعدادي) نظرًا للتحديات والفرص التي توفرها.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية على متابعة سير العملية التعليمية والوقوف على احتياجات الطلاب والمعلمين، وتطوير منظومة التعليم في المعاهد الأزهرية.