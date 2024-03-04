عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس جودة التعليم ووكيل الأزهر يتفقدان المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

انطلقت صباح الأحد 3 مارس 2024م زيارات المراجعة الخارجية للمعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد في الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 2023/2024م، في شتى أنحاء الجمهورية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام للمراحل التعليمية المختلفة.
 

وتتابع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء أعمال المراجعة الخارجية بشكل متواصل؛ في إطار منهجية عمل الهيئة التي تستهدف تحقيق جودة حقيقية ومستدامة في مخرجات التعليم المصري عمومًا والتعليم الأزهري خصوصًا، في إطار الهُوية الوطنية والتوجهات العالمية.
 

وفي هذا الإطار تفقد صباح اليوم الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، يرافقه فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة راجية علي طه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لشئون التعليم الأزهري، معهد البخاري الابتدائي الأزهري الخاص للغات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، و عصام القاضي مدير عام جودة التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد علي سليمان مدير اعتماد مؤسسات التعليم الأزهري بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والشيخ فواز عبادي رئيس منطقة القاهرة الأزهرية، و خالد بكري مدير جودة التعليم بمنطقة القاهرة الأزهرية، والمهندس مختار عباس نصير رئيس مجلس إدارة معاهد البخاري الأزهرية الخاصة للغات.
 

وصرح رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد  الدكتور علاء عشماوي، على هامش زيارته لمعهد البخاري بالقاهرة الجديدة، بأن الهيئة تسعى للارتقاء بمنظومة جودة التعليم في مصر وتحقيق النقلة النوعية المنشودة في مخرجاته؛ لتواكب الدول المتقدمة.
 

وأكد أن التعليم الأزهري الجامعي، وقبل الجامعي (النموذجي، العادي، الخاص، النوعي) يمثل ركيزة أساسية في منظومة التعليم في مصر، إذ يسهم في نشر صحيح الدين في مصر والعالم، فضلا عن دوره في الحفاظ على اللغة العربية والهُوية الإسلامية في ظل التحديات الثقافية التي تواجه مجتمعاتنا، ومن الأهمية بمكان تحقيق الجودة والتميز في قطاعاته ومخراجاته لمواكبة العصر، مشيدًا بدعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لملف جودة التعليم الأزهري، وإيمان قيادات الأزهر بأهمية الجودة والتوسع في تطبيقها.

وأشاد  الدكتور علاء عشماوي بمستوى الطلاب وإجادتهم للغة العربية والإنجليزية، والذين يمثلون في المستقبل طليعة الوسطية وتجديد الخطاب الديني.


وصرحت الدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة للتعليم الأزهري أنه على صعيد التعليم الأزهري قبل الجامعي تقدم للاعتماد (335) معهد أزهري هذا العام، وحصل على شهادة الاعتماد (1301) معهد أزهري، وعلى صعيد التعليم الأزهري الجامعي حصلت (31) كلية أزهرية، (50) برنامج أكاديمي من برامج جامعة الأزهر على شهادة الاعتماد، مشيرة إلى أنه تقدم للاعتماد هذا العام (31) برنامج أكاديمي ، (15) كلية أزهرية للاعتماد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

بعد توجيهات الرئيس| برلماني: انتهاء أزمة السلع الغذائية رسالة طمأنة للشارع المصري

تعويضات 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و20 ألفاً للمُصاب في حادث إيتاي البارود

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بأسوان

قلق داخل الأهلي قبل لقاء الزمالك في نهائي الكأس بسبب هذا اللاعب

اليورانيوم المخصب يتزايد.. الوكالة الذرية تكشف عن مخاطر بشأن المواقع النووية بإيران

بعد توجيهات السيسي| وكيل موازنة البرلمان: انخفاض أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة

مدبولي: توجيه رئاسي بتوفير خدمات صحية وتموينية بالمناطق بديل العشوائيات

المستشار محمد عبد الوهاب يعلن إنشاء الأكاديمية العربية للقضاء الإداري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفتحة طويلة.. ياسمين الخطيب بفستان جرئ تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اقتصادية جدا.. سر المحلات لعمل بلح الشام المقرمش بدون زيت وبيض

شوكولاتة شباك زجاجي.. كيف احتفلت كادبوري بمرور 200 سنة على تأسيسها بإنجلترا

هترجعه بعد الحفلة.. جاكيت نسرين طافش يضعها في مأزق

فيديو

شاعر عربي شهير يُهدي سائقه 10آلاف ريال والسر في اسم زوجته.. شاهد

المحاربين القدماء تعقد مؤتمراً صحفياً بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ