رئيس جودة التعليم ووكيل الأزهر يتفقدان المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد

انطلقت صباح الأحد 3 مارس 2024م زيارات المراجعة الخارجية للمعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد في الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 2023/2024م، في شتى أنحاء الجمهورية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام للمراحل التعليمية المختلفة.



وتتابع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء أعمال المراجعة الخارجية بشكل متواصل؛ في إطار منهجية عمل الهيئة التي تستهدف تحقيق جودة حقيقية ومستدامة في مخرجات التعليم المصري عمومًا والتعليم الأزهري خصوصًا، في إطار الهُوية الوطنية والتوجهات العالمية.



وفي هذا الإطار تفقد صباح اليوم الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، يرافقه فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة راجية علي طه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لشئون التعليم الأزهري، معهد البخاري الابتدائي الأزهري الخاص للغات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، و عصام القاضي مدير عام جودة التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد علي سليمان مدير اعتماد مؤسسات التعليم الأزهري بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والشيخ فواز عبادي رئيس منطقة القاهرة الأزهرية، و خالد بكري مدير جودة التعليم بمنطقة القاهرة الأزهرية، والمهندس مختار عباس نصير رئيس مجلس إدارة معاهد البخاري الأزهرية الخاصة للغات.



وصرح رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوي، على هامش زيارته لمعهد البخاري بالقاهرة الجديدة، بأن الهيئة تسعى للارتقاء بمنظومة جودة التعليم في مصر وتحقيق النقلة النوعية المنشودة في مخرجاته؛ لتواكب الدول المتقدمة.



وأكد أن التعليم الأزهري الجامعي، وقبل الجامعي (النموذجي، العادي، الخاص، النوعي) يمثل ركيزة أساسية في منظومة التعليم في مصر، إذ يسهم في نشر صحيح الدين في مصر والعالم، فضلا عن دوره في الحفاظ على اللغة العربية والهُوية الإسلامية في ظل التحديات الثقافية التي تواجه مجتمعاتنا، ومن الأهمية بمكان تحقيق الجودة والتميز في قطاعاته ومخراجاته لمواكبة العصر، مشيدًا بدعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لملف جودة التعليم الأزهري، وإيمان قيادات الأزهر بأهمية الجودة والتوسع في تطبيقها.

وأشاد الدكتور علاء عشماوي بمستوى الطلاب وإجادتهم للغة العربية والإنجليزية، والذين يمثلون في المستقبل طليعة الوسطية وتجديد الخطاب الديني.



وصرحت الدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة للتعليم الأزهري أنه على صعيد التعليم الأزهري قبل الجامعي تقدم للاعتماد (335) معهد أزهري هذا العام، وحصل على شهادة الاعتماد (1301) معهد أزهري، وعلى صعيد التعليم الأزهري الجامعي حصلت (31) كلية أزهرية، (50) برنامج أكاديمي من برامج جامعة الأزهر على شهادة الاعتماد، مشيرة إلى أنه تقدم للاعتماد هذا العام (31) برنامج أكاديمي ، (15) كلية أزهرية للاعتماد.