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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سموتريش يهاجم جانتس: يساعد على إقامة الدولة الفلسطينية

سموتريتش
سموتريتش

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين إن وزير الحرب بيني جانتس، الموجود حاليا في واشنطن، يساعد الولايات المتحدة في دفع أجندتها لإقامة دولة فلسطينية.

أضاف رئيس الحزب الصهيوني الديني خلال اجتماع لحزبه في القدس المحتلة: "أن الحكومة الأمريكية تبحث عن أماكن لدق إسفين بين الإسرائيليين، من أجل المضي قدمًا في خططها، بمساعدة جانتس"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

أشار سموتريش إلى أنه "بهذه الطريقة، يعمل جانتس على تعزيز خططهم لإقامة دولة فلسطينية".

وأثارت رحلة جانتس إلى واشنطن لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين غضب نتنياهو، الذي لم يأذن بالرحلة.

ومن المقرر أن يلتقي بنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وأعضاء جمهوريين وديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي.

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