رقابة صارمة.. وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الجيزة استعدادات شهر رمضان

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم إجتماعاً مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار اللقاءات الدورية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المشروعات القومية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية .

وتابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الجيزة الإجراءات التى اتخذتها المحافظة للاستعداد لاستقبال شهر رمضان والتأكد من إلتزام التجار بأسعار السلع الأساسية والتخفيضات المعلنة والتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى وجود متابعة يومية من القطاعات المعنية بالوزارة للتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ والمبادرات المجتمعية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبتخفيضات كبيرة وجودة مناسبة خاصة فيما يخص احتياجات الأسر لشهر رمضان المبارك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة التخفيضات المعلنة من قبل المنافذ للتأكد من عدم التلاعب فى الأسعار .

وقال اللواء هشام آمنة أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يتابع عبر تقارير دورية جهود المحافظات في هذا الملف الحيوي وتنفيذ العديد من الخطط للتخفيف عن كاهل المواطنين إلى جانب تكاتف جهود كافه الأجهزة ممثلة فى القوات المسلحة ووزارات الداخلية والزراعة والتموين بالتعاون مع المحافظات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

من جانبه قال اللواء أحمد راشد أن المحافظة شهدت التوسع فى إقامة العديد من المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة ضمن جهود تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية والأساسية واللحوم والدواجن والملابس ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم المحافظة الآن حوالى 400 منفذ ثابت ومتحرك تتبع مختلف الجهات بالدولة للوصول لكافة أنحاء المحافظة وجميع التجمعات السكنية .

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم تشكيل لجان رقابية وتفتيشية للتأكد من جودة السلع المعروضة وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض.

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