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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصير وسام أبو علي وكريم نيدفيد من المشاركة في نهائي كأس مصر

صدى البلد

كشف الاعلامي محمد فاروق عن موعد حسم الجهاز الطبي للنادي الاهلي لموقف مهاجم الفريق الأول بالنادي وسام ابو علي من خوض نهائي كأس مصر بالرياض.

وكتب محمد فاروق من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" الجهاز الطبي للأهلي سيحسم موقف وسام أبو علي وكريم نيدفيد من المشاركة في نهائي الكأس أمام الزمالك في المران الجماعي غدا الثلاثاء ".

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في لقاء نهائي كأس مصر للموسم 2022-2023.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

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