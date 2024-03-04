عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان معركة "الثلاثاء الكبير".. السياسة الخارجية ودورها في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وفي الخامس من المارس الجاري الموافق غدا الثلاثاء، تتجه أنظار العالم إلى 15 ولاية أمريكية بالإضافة إلى إقليم ساموا الأمريكي، حيث يجري التصويت في انتخابات الثلاثاء الكبير التمهيدية ضمن سباق الرئاسة الأمريكية ويصوت في هذا اليوم أكبر عدد من الولايات الأمريكية في الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديموقراطي، ويحدد حظوظ كل مرشح في خوض الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.

ورغم أن معركة الثلاثاء الكبير تبدو شبه محسومة داخل الحزبين الجمهوري والديموقراطي إلا أن مواقف المرشحين من الملفات الخارجية ستحدد النتائج، وخصوصا أن الانتخابات الأمريكية تأتي هذا العام وسط تطورات متلاحقة في المشهد الدولي.

مرشح الحزب الديموقراطي الرئيس الحالي جو بايدن يواجه انتقادات واسعة من جانب الناخبين الشباب والعرب لدعمه غير المحدود لإسرائيل ما أدى إلى استمرار العدوان على غزة، وفي الوقت نفسه يستمر خلافه مع الكونجرس حول تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا في ظل مخاوف من نفاد الأسلحة لدى القوات الأمريكية وتحقيق الروس تقدم عسكري في المعارك.

بينما يرفع المرشح الجمهوري دونالد ترامب شعار "فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا"، حيث أدلى بتصريحات تفيد بتشجيع روسيا على مهاجمة دول حلف الناتو التي لا تفي بالتزاماتها تجاه الحلف، ورغم أنه حقق سلسلة من الانتصارات على منافسته هيلي في الانتخابات التمهيدية للحزب إلا أن هناك ترقبا لتداعيات هذه التصريحات على المنافسة في الثلاثاء الكبير.

