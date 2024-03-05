اليوم.. جامعة عين شمس تستضيف بطولة الكاراتيه ضمن ألعاب دورة الجامعات المصرية

تستضيف جامعة عين شمس بطولة الكاراتيه ضمن ألعاب دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي ال51 ،اليوم الثلاثاء حتى الأربعاء 6 مارس، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

وأوضحت جامعة عين شمس، أن فعاليات البطولة تقام بالصالة المغطاة بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب ، بمشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة يمثلوا 37 جامعه حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية ، وذلك تحت الإشراف الإداري إبراهيم سعيد حمزة ، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب وإشراف تنفيذي طارق أحمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وانطلقت القافلة التنموية الشاملة التى نظمتها كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة ومركز تعليم الكبار بالجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القلويبة، الدكتوى محمد ضياء رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة ،و تحت إشراف الدكتورة أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، الدكتور محمد أحمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

وتضمنت القافلة خدمات طيبة لتخصصات مختلفة لأهالي القرى منها الرمد، والباطنة، وطب الأسنان والجلدية، وأطفال، والأنف والأذن، مع تقديم الأدوية اللازمة لهم.

كما تضمنت حملة كساء وتوزيع أكثر من 1200 قطعة ملابس، وتوزيع أكثر من 300 كرتونة غذائية، لأهالي القرية.

كذلك تم تقديم ورش فنية لعمل وكيفية طباعة المنسوجات على الملابس وتسليم هذه الملابس لأطفال القرية.