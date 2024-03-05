بنتيجة 0-6.. أرسنال يكتسح شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

حقق أرسنال فوزا كاسحا على مضيفه شيفيلد يونايتد بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برامول لين، في ختام الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل سداسية أرسنال كل من مارتن أوديجارد في الدقيقة الخامسة، وجايدن بوجل لاعب شيفيلد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 13، وجابرييل مارتينيلي في الدقيقة 15، وكاي هافيرتز في الدقيقة 25، وديكلان رايس في الدقيقة 39، وبنجامين وايت في الدقيقة 58.

ورفع هذا الفوز، رصيد أرسنال إلى 61 نقطة في المركز الثالث، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 13 نقطة في المركز الأخير.