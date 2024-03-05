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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني يشن غارات جوية على مدينة المجلد في ولاية غرب كردفان

السودان
السودان

سقط عدد من القتلى والجرحى، بينهم نساء وأطفال، الإثنين، إثر غارات جوية شنها الجيش السوداني على مدينة المجلد في ولاية غرب كردفان.

وأفاد موقع "إرم نيوز" بأن شهود عيان قالوا بأن المجلد تعرضت لغارات جوية مكثفة من الطيران الحربي التابع للجيش استهدفت الأحياء الواقعة في الناحية الغربية للمدينة، مشيرين إلى أن الغارات دمرت وأحرقت أعدادًا كبيرة من المنازل.

ومن ناحية أخرى، أصدرت اللجان المدنية في ولاية غرب كردفان، بيانا، أكدت فيه أن "استهداف المدنيين بالغارات الجوية في المناطق الخالية من المظاهر العسكرية؛ يعتبر من الجرائم والانتهاكات ضد الإنسانية، التي تخالف قواعد الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات لحماية المدنيين أثناء الحرب".

إستهداف المدنيين الجيش السوداني الغارات الجوية

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