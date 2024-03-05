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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقلية خاطئة.. عمرو أديب يوجه رسالة لجمهور الزمالك قبل مواجهة الأهلي

صدى البلد

شارك الإعلامي عمرو أديب منشوراً حول نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وكتب عبر أكس: “‏عقليه الهزيمة اللى موجودة عند كتير من الزمالكاوية لازم تتغير قول ورايا: احنا هنكسب الاهلى يوم الجمعه ومفيش حظ او روح فانله او جمهور هيفرق معانا . قول ورايا هنكسب طبعا هنكسب جدا باذن المولى عز وجل . حط فى دماغك المكسب وهتلقى الاهلى سهل وبسيط جدا زي اي نادي بتلعب معاه هنكسب”.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

 

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

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