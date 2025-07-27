أسعار الأسماك بأسواق الوادي الجديد اليوم الأحد

استقرت أسعار الأسماك الطازجة بأسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، حيث بلغ سعر كيلو البلطي الطازج في الأسواق المحلية 110 جنيهات، وكذلك استقر سعر البلطي القادم من مفيض باريس عند 25 جنيهًا للكيلو، ما جعل إقبال المواطنين على شراء الأسماك كبير.

أسعار الأسماك في الوادي الجديد اليوم الأحد

البلطي 110 جنيهات للكيلو

المبروك 95 جنيهًا للكيلو

المكرونة يتراوح من 160 لـ 170 جنيهًا

البوري يبلغ سعر الكيلو 185 جنيهًا

البياض يتراوح سعرة من 93 إلى 100 جنيهًا

الجمبري يتراوح من 325 إلي 335 جنيهًا للكيلو

وتشهد أسواق الوادي الجديد استقرارًا في أسعار الأسماك الطازجة نتيجة لعدة عوامل، منها توافر الإنتاج من مزارع الاستزراع السمكي، وتنوع الأصناف، والاهتمام بالأكثر مبيعًا في الأسواق، بالإضافة إلى زيادة المعروض من الإنتاج المحلي لتقليل الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتعتمد محافظة الوادي الجديد بشكل رئيسي على توفير الأسماك الطازجة من مزارع الاستزراع السمكي المتوفرة في جميع القرى والمراكز، ويتم استيراد بعض الأسماك غير المتوفرة من المحافظات المجاورة لتوفير احتياجات المواطنين، وإضافة أصناف جديدة مثل الجمبري والكابوريا وغيرها من الأصناف البحرية، نظرًا لعدم وجود مسطحات مائية كبيرة أو بحيرات طبيعية تغذي السوق المحلي باستمرار.

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات التي تعتمد بشكل محدود على مصادر المياه، إلا أنها نجحت خلال السنوات الأخيرة في التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي، خاصة بمفيض باريس والمزارع التابعة للمحافظة، ما ساهم في توفير أنواع متعددة من الأسماك بأسعار مناسبة.