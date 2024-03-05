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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد عطل ووقوع شبكة فودافون.. خدعة ذكية لتشغيل التطبيقات بدون نت

بعد عطل وقوع شبكة
بعد عطل وقوع شبكة فودافون..خدعة ذكية لتشغيل التطبيقات بدون ن

هل تعاني من استهلاك باقة الإنترنت بسرعة عند استخدام بعض التطبيقات؟ هل تبحث عن طريقة لتشغيل التطبيقات بدون نت؟

لا داعي للقلق! إليك خدعة ذكية تسمح لك بتشغيل بعض التطبيقات بدون الحاجة إلى اتصال إنترنت:

 

الخطوات:

 

  1. قم بتحميل تطبيق "TunnelBear VPN" من متجر التطبيقات.
  2. افتح التطبيق وقم بإنشاء حساب جديد.
  3. اختر أي دولة من الدول المتاحة.
  4. اضغط على زر "Connect" للاتصال بالشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).
  5. افتح التطبيق الذي تريد استخدامه بدون نت.

 

كيف تعمل هذه الخدعة؟

 

تقوم تطبيقات VPN بتشفير بياناتك وإعادة توجيهها عبر خادم في بلد آخر.

مميزات هذه الخدعة:

  • توفير باقة الإنترنت: لن تحتاج إلى استخدام بيانات الإنترنت عند تشغيل التطبيقات باستخدام VPN.
  • الخصوصية والأمان: تطبيقات VPN تحمي بياناتك من المتسللين.
  • تجاهل القيود الجغرافية: يمكنك الوصول إلى المواقع والتطبيقات المحظورة في بلدك.

عيوب هذه الخدعة:

  • قد تؤثر على سرعة الإنترنت: قد تبطئ تطبيقات VPN سرعة الإنترنت.
  • بعض التطبيقات لا تعمل مع VPN: قد لا تعمل بعض التطبيقات مع تطبيقات VPN.

نصائح:

  • استخدم تطبيق VPN موثوق به.
  • اختر دولة قريبة منك للحصول على أفضل سرعة إنترنت.
  • تأكد من أن التطبيق الذي تريد استخدامه بدون نت يدعم العمل مع VPN.

ملاحظة:

  • هذه الخدعة قد لا تعمل مع جميع التطبيقات.
  • تأكد من قراءة شروط وأحكام تطبيق VPN قبل استخدامه.

مع هذه الخدعة، يمكنك الآن الاستمتاع بتشغيل بعض التطبيقات بدون نت، وتوفير باقة الإنترنت، وحماية خصوصيتك.

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