بيان مهم من اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين

ناشدت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي والنقيب العام للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور ناجي سلام، كافة الأطباء البيطريين أعضاء الجمعية العمومية بالمشاركة الإيجابية والفعالة فى انتخابات التجديد النصفي غداً الأربعاء، فى جميع المحافظات.

وأبدى سلام تمني اللجنة، أن تسود روح المودة والحفاظ على روح المنافسة الشريفة بين جميع المرشحين حتى تنتهى العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، لافتا إلى أنه بناء عليه اتخذت اللجنة قرارها بحظر الآتي: