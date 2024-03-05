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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة سفاجا يبحث سبل تطوير وتنمية منطقة المثلث الذهبي

صدى البلد

بحث رئيس مدينة سفاجا، ياسر شعبان، سبل تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والتعاون بين الوحدة المحلية للمدينة والهيئة الاقتصادية المثلث الذهبي بما يعزز جهود الدولة ذات الصلة بالمشروع للوصول إلى نتائج ومخرجات وترجمتها إلى خطط تنفيذية لسرعة تنمية المنطقة؛ مما يعمل على تشجيع الاستثمارات الجديدة بمشروع المثلث الذهبي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتحفيز وتشجيع الاستثمار.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مدينة سفاجا، اليوم ،الثلاثاء، اللجنة التنسيقية المشتركة للمثلث الذهبي بحضور رئيس الهيئة الاقتصادية المثلث الذهبي عادل سعيد، ومدير عام الشئون المالية أحمد فتحي إبراهيم، ومدير عام نظم المعلومات إبراهيم رفعت.

قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، عادل سعيد، إن إنشاء المنطقة جاء بهدف تحقيق تنمية شاملة عبر إقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة، إذ تتميز المنطقة الواقعة بين محور سفاجا – قنا شمالا ومحور القصير- قفط جنوبا بالعديد من العوامل والثروات التعدينية والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

أشار إلى أن المثلث الذهبي يستهدف تحسين استخدام الموارد التعدينية ورفع قيمتها المضافة وتنمية الأنشطة السياحية وقطاعات الزراعة والاستصلاح في الشريط الصحراوي الشرقي من محافظات الصعيد، لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المحلية والموارد البشرية وإقامة مجمعات صناعية وتجمعات عمرانية جديدة.

يذكر أن مشروع المثلث الذهبي يضم مناطق عمرانية وصناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، حيث إن المنطقة غنية بالثروات التعدينية والمحجرية، مثل الذهب والبازلت والرمال البيضاء والحجر الجيري والصخور الفوسفاتية، بالإضافة إلى العديد من مقومات السياحة مثل الشواطئ البكر الممتدة على سواحل البحر الأحمر، والمواقع الأثرية بجنوب صعيد مصر.

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