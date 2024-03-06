الصحة: صرف نوع علاج واحد فقط بالمجان بالوحدات والمراكز الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه تقرر صرف نوع علاج واحد فقط بالمجان بالوحدات والمراكز الصحية.

وأصدر وزير الصحة والسكان قرار رقم ( ۹۳ ) لسنة ٢٠٢٤ والذي جاء نصه، أنه بعد الاطلاع على قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1904 سنة 1965 بشأن تنظيم وادارة المستشفيات والوحدات الملحقة بالمجالس المحلية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩ يتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ وعلى اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزيرى الصحة والسكان والتنمية المحلية، رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤؛ وبناء على ما عرضه رئيس قطاع الرعاية العلاجية.



مادة (1): يقتصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجاني من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة ، على أن تتولى الإدارة المختصة بالشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان اصدار قائمة بتلك الأدوية يتم تحديثها بصفة دورية بما يراعىالمستجدات ومعدلات الاتاحة للاصناف.



مادة (۲): على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.