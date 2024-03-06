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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من أجل زابوريجيا الأوكرانية.. رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتقي بوتين اليوم

جروسي وبوتين
جروسي وبوتين

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إنه سيناقش محطة زابوريزجيا النووية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء.

وقد كانت هذه المحادثات مع السلطات الروسية الأخرى "متوترة"، وفقا لما ذكرته وكالات الأنباء الروسية.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، إن جروسي تمكن من تقييم الوضع حول محطة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، والتي تخضع للسيطرة الروسية منذ مارس 2022.

وقال جروسي يوم الاثنين إنه يعتزم مناقشة خطط روسيا مع بوتين لمحطة زابوريزجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها في أوكرانيا.

ويزور جروسي روسيا، ومن المقرر أن يلتقي ببوتين في مدينة سوتشي الجنوبية. وقد أجرى محادثات مع شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية، ووزارة الدفاع التابعة لها، ووزارة الخارجية.

وبدوره، قال الكرملين إن بوتين سيلتقي برئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء في مدينة سوتشي جنوب روسيا.

وفقدت زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، اتصالها بجميع خطوط الطاقة الخارجية ثماني مرات في الأشهر الثمانية عشر الماضية، مما أجبرها على الاعتماد على مولدات الديزل لأداء الوظائف الأساسية مثل تبريد الوقود في مفاعلاتها لتجنب الانهيار الكارثي المحتمل.

وفي حين أن أحد خطوط الطاقة الرئيسية يعمل حاليا ومفاعلاتها الستة مغلقة، مما يقلل من المخاطر التشغيلية، تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوضع في المحطة لا يزال محفوفا بالمخاطر.

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