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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خريطة شاملة لـ مسلسلات رمضان 2024 .. اعرف التفاصيل وأحداث وقنوات العرض

قائمة شاملة بمسلسلات
قائمة شاملة بمسلسلات رمضان 2024..قصة كل مسلسل وقنوات العرض

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد حماسنا لعرض مسلسلات مميزة ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر.

يُقدم هذا العام نخبة من كبار النجوم أعمالًا متنوعة تُلبي جميع الأذواق، من التشويق والأكشن إلى الكوميديا والدراما الصعيدية.

وتشهد مسلسلات رمضان 2024 منافسة قوية بين الفضائيات المختلفة والمنصات الرقمية.

 

وفيما يلي خريطة شاملة لـ مسلسلات رمضان 2024 مع التفاصيل وأحداث وقنوات العرض:

 

الكبير أوي 8:

 

بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد بيومي فؤاد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم.

تأليف: مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندى.

الأحداث: يشهد الجزء الثامن من العمل أحداثًا عديدة وتشويقية، وظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانة أمينة خليل.

قنوات العرض: ON، cbc، dmc، «watch it».

 

الحشاشين:

 

بطولة: كريم عبدالعزيز فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، نيقولا معوض.

تأليف: عبدالرحيم كمال، إخراج: بيتر ميمي

الأحداث: تدور في القرن الـ11 حول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وتشهد أحداثًا تشويقية من العصور الزمنية.

قنوات العرض: cbc، dmc، «watch it».

 

«عتبات البهجة«

 

بطولة:يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، سما ابراهيم، صفاء الطوخي.

تأليف: مدحت العدل، اخراج: مجدي ابو عميرة.

الأحداث: يجسد يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة شخصية وكيل وزارة الصناعة المتقاعد الذي يتورط في مفارقات كوميدية مع أحفاده في عالم السوشيال ميديا، حيث يصبح «إنفلونسر» شهيرًا.

قنوات العرض: «dmc، watch it».

 

صيد العقارب:

 

بطولة: غادة عبدالرازق رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، محمد علاء، أحمد فهيم، هشام إسماعيل.

تأليف: باهر دويدار، إخراج: أحمد حسن.

الأحداث: في إطار اجتماعي يحمل أحداث تنوعت بين التشويق والغموض، وتجسد غادة عبدالرازق، دور امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، حيث تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.

قنوات العرض، cbc، dmc، watch it، Shahid.
 

• المداح 4:

 

بطولة: حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز.

تأليف: أمين جلال، إخراج: أحمد سمير فرج.

الأحداث: تشهد أحداث الجزء الرابع من مسلسل «المداح» مع الجن عما سبق وقدم في الأجزاء السابقة، ويقابل في هذا العمل ملك الجن «قزح»، الذي سيجسده فتحى عبدالوهاب.

قنوات العرض: Mbc«مصر،»Shahid«.

 

• إمبراطورية ميم:

 

بطولة: خالد النبوي، ونور النبوي، حلا شيحا، هاجر السراج، إيمان السيد، محمد محمود عبدالعزيز.

تأليف: محمد سليمان عبدالملك، إخراج: محمد سلامة.

الأحداث: تدور حول «مختار ــ خالد النبوي» الذي يجد نفسه مسؤول عن أولاده الستة، بعد وفاة زوجته، وعليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي ذات الوقت يختار بين من تعلق بها قلبه، وحياة أولاده.

قنوات العرض: «ON، dmc، Shahid»، WATCH IT.

العتاولة:

 

«العتاولة»

بطولة :أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، زينة، مي كساب، حنان يوسف، هدى الإتربي.

تأليف: هشام هلال، إخراج: أحمد خالد موسى.

الاحداث تدور في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي حيث تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا، بينما زينة ستكون حبيبته.

قنوات العرض: «mbc مصر، Shahid».

 

«كامل العدد 2»

 

بطولة:دينا الشربيني شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، بدرة.

تأليف: رنا أبوالريش ويسر طاهر، إخراج: خالد الحلفاوي.

الأحداث في إطار كوميدي، حول أحمد طبيب التجميل، وليلى صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، ويقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي تلك الظروف، وسيشهد الجزء الثاني احداث تشويقية.

قنوات العرض:ON، cbc، Shahid».
 

«صلة رحم«

 

بطولة: إياد نصار إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، يسرا اللوزي.

تأليف: محمد هشام عبية، إخراج: تامر نادي.

الأحداث: تدور في إطار اجتماعي درامي تشويقي، يناقش مواضيع اجتماعية هامة، ويظهر خلاله إياد نصار بشخصية طبيب تخدير، بينما تقدم يسرا اللوزي دور طبيبة نفسية، وأسماء أبواليزيد تجسد دور كوافيرة.

قنوات العرض: MBC مصر، shahid».

 

• بيت الرفاعي:

 

بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، ريم مصطفى، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، رحاب الجمل.

تأليف: بيتر ميمي، إخراج: أحمد نادر جلال.

الأحداث: تدور في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي، والتاجر محمود الرفاعي المعروف بالخير والحب من جميع أهالي منطقته، ولكن تحدث مفاجأة، إذ إنه بالأساس تاجر آثار.

قنوات العرض: dmc drama، «WATCHIT».

 

«بدون سابق انذار«

 

بطولة آسر ياسين، وعائشة بن احمد، أحمد خالد صالح، ونهال عنبر.

تأليف: ألمي كفارنة، إخراج: هاني خليفة.

الاحداث: تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، حيث تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

قنوات العرض«dmc ، watchit».

 

«فراولة«

 

بطولة: نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، دنيا سامي.

تأليف: محمد سليمان عبدالمالك، إخراج: محمد على.

الأحداث: تدور في إطار اجتماعي لايت، يحكي المسلسل قصة فتاة ارستقراطية تدعي فراولة لديها علاقة بالتيك توك، وتتحوّل حياتها من الفقر إلى الثراء بسبب علاقتها بالسوشيال ميديا والتي تتحوّل لتكون قارئة تاروت وتوهم الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنها لها علاقة بعلم الطاقة.

قنوت العرض:«CbC، watchit».
 

«لانش بوكس«

 

بطولة :غادة عادل فدوى عابد، جميلة عوض، أحمد وفيق، أحمد الشامى، هشام إسماعيل، عمرو رمزى، شاهين.

تأليف: عمرو مدحت، إخراج: هشام الرشيدى.

الاحداث: تدور في إطار من الكوميديا والفانتازيا حول ثلاث سيدات واحدة منهن ربة منزل والثانية تعمل في سوبر ماركت والثالثة تعمل في مستشفى واثنتان منهن شقيقتان والثالثة صديقة للأخت الصغرى وتربطهما علاقة صداقة قوية.

قنوات العرض: dmc، dmc دراما، ON«.
 

«رحيل»

 

بطولة: ياسمين صبري، وأحمد صلاح حسني، احمد صيام، محمد الكيلاني.

تأليف: محمد عبدالمعطي، إخراج: إبراهيم فخر.

الاحداث: وتُجسد ياسمين صبري في أحداث القصة شخصية فتاة تنتمي لأسرة من الطبقة المتوسطة، وتواجه العديد من المواقف في إطار من الدراما والتشويق.

ولم يتم الاعلان عن قنوات العرض حتى الآن.

 

«مسار إجبارى«

 

بطولة: أحمد داش، ويضم عددا كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي .

إخراج نادين خان.

الأأحداث: حول شابين في مقتبل العمر وهم حسن وحسين عكس بعض تمامًا في كل شئ، حيث اكتشف أنهم أخوة بعد أن صرح لهم والدهم بالسر الذي ظل دائمًا يحاول التستر عليه، وتجمعهم جريمة قتل واحدة .

قنوات العرض: ON وCbc، dmc، watchit، Shahid».
 

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