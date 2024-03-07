محافظ القليوبية يتفقد مصنعا للسكر والمواد الغذائية

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مصنع لتعبئة السكر والمواد الغذائية بعد توفير 71 طن سكر للتعبئة وتوزيعه تحت إشراف مديرية التموين بالقليوبية لبيعه للمواطنين بسعر ٢٧ ج للكيلو .



وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على جودة وكميات السكر المُخصصة للمبادرة، ومدى توافرها بأسعار ؤمُخفضة للمواطنين مؤكدا على أهمية توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.



كما وجه المحافظ بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو احتكار للسلع وتأتي هذه الجولة في إطار حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مُخفضة، وتحسين مستوى المعيشة.