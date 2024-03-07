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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأمم المتحدة: عمليات الإنزال الجوي ليست وسيلة فعالة لتوزيع المساعدات في غزة|فيديو

المساعدات
المساعدات

قالت الأمم المتحدة، إن ربع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ويواجهون المجاعة.

وقال مسئولو الإغاثة بالأمم المتحدة، إن عمليات الإنزال الجوي ليست وسيلة فعالة لتوزيع المساعدات في غزة، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية "يورونيوز".

تتزايد حالات الوفاة بسبب الجوع

ومنذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، منعت إسرائيل دخول المواد الغذائية والمياه والأدوية وغيرها من الإمدادات إلى فلسطينيي غزة، باستثناء القليل من المساعدات التي تدخل إلى جنوب القطاع من مصر، عبر معبر رفح، ومن الجانب الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم.

وفي ما بدا أنه محاولة لتقديم المساعدة، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن، عمليات إنزال جوي لمواد إغاثة إلى غزة، رغم أن التقارير أفادت بسقوط الكثير منها في البحر أو المناطق الإسرائيلية.

وتتزايد حالات الوفاة بسبب الجوع، خاصة بين الأطفال وكبار السن، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة  عن وفاة مسن في مستشفى كمال عدوان نتيجة سوء التغذية والجفاف، مما يرفع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة في قطاع غزة.

غزة المساعدات المجاعة الأمم المتحدة الإغاثة

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