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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تفاصيل غريبة.. محامية طالبة العريش توضح علاقة قاتل نيرة أشرف بالواقعة

صدى البلد

وجه النائب المستشار محمد شوقي بإجراء تحقيقات فيما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش.

شاهد الفيديو:

وقررت النيابة العامة تكليف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص جميع المواقع الإلكترونية التي تناولت واقعة طالبة العريش نيرة صلاح، وصولا لبيان ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفي الحالة الأولى بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واكس “تويتر سابقا” مقطع فيديو يجمع الضحية نيرة صلاح الزغبي المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العريش" والتي توفيت قبل أيام بعد تعرّضها لابتزاز إلكتروني وزميلتها المتهمة شروق أحمد.

 

كشف الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والتي كانت نشرته الضحية نيرة صلاح في 5 ديسمبر 2023 عن خروج نيرة والمتهمة شروق في نزهة ويبرز الفيديو مشاهد المحبة والمودة بينهما، وكان ذلك في منطقة الريسة بالعريش.

شاهد الفيديو:

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