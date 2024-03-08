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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد عبد الحفيظ يثير قلق جماهير الأهلي قبل مباراة الزمالك

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن قلقه من ثنائي الزمالك قبل المواجهة المرتقبة في نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية "الأهلي يملك الأفضلية من الزمالك ويحتاج التوفيق للفوز، الأهلي يعيش حالة من الاستقرار أكثر من الزمالك ومباريات القمة لها أجواء خاصة، ولكن أخشى على الأهلي من زيزو وأحمد فتوح"


وتقام مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.

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