تصريح ناري من سيد عبد الحفيظ قبل نهائي كأس مصر

وجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى نهائي كاس مصر.

وقال سيد عبدالحفيظ، لأحمد سليمان، في تصريحات تلفزيونية "المنافسة بين الأهلي والزمالك داخل الملعب فقط، نحن نحترم نادي الزمالك ونقدره بشكل كبير جدًا وهو يستحق ذلك، احنا مش بنمن على نادي الزمالك في احترامنا له، هو يستحق ذلك"

وتقام مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.