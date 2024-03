ماهر زين يحيى حفلا غنائيا فى مصر أبريل القادم

3/8/2024 10:21:51 AM

يستعد المطرب والمنشد ماهر زين لإحياء حفل غنائى داخل مصر الشهر القادم، وتحديدا يوم 19 من شهر إبريل على مسرح ساقية الصاوي بالشيخ زايد.



وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل منذ ساعات قليلة عبر موقعها الرسمي باكثر من فئة مختلفة حيث تبدأ أسعار تذاكر الحفل من 600 جنيه.



أحدث أغاني ماهر زين



وطرح الفنان ماهر زين، أغنيته الجديدة "رحمةٌ للعالمين"، اليوم، احتفالاً بشهر رمضان المبارك، وتعبّر أغنية "رحمةٌ للعالمين" عن حب المسلمين للرسول محمد عليه الصلاة والسلام واعتزازهم برسالته التي جاء بها وهي نشر الخير والسلام والمحبة.

تفاصيل كليب ماهر زين - رحمةٌ للعالمين

الجدير بالذكر أن شركة أويكنينج المنتجة للأغنية، قررت تأخير طرح الأغنية والكليب بعد وفاة والد الفنان ماهر زين في بداية شهر رمضان، وعلق زين على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا إن هذا العمل إهداء لروح والده مصطفى زين، وطلب من محبيه الدعاء له، وأضاف أن هذه الأغنية استغرقت طاقة كبيرة من الحب والمشاعر حتى تخرج بهذا الشكل.

فيديو كليب "رحمةٌ للعالمين" من إخراج إيمرا أوزبيلان (Emrah Ozbilen) حيث يبدأ الكليب في مكان مظلم وموحش بارد تهطل فيه الثلوج وتعصف فيه الرياح ويعامل البشر بعضهم بعضا بقسوة وشدة ويظلم بعضهم بعضا، ثم ينقلب نفس المكان إلى جو مشمس جميل مليء بالأشجار والخضرة ونرى الناس يعاملون بعضهم بعضا بمودة ورحمة وكرم وأخلاق عالية، ويرمز ذلك إلى حال العالم قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم وبعد مجيئه ونشره رسالة الخير والمحبة للعالم، نرى ماهر زين خلال الكليب يعزف على آلة البيانو بينما تدور حوله قصص لأفراد من عدة جنسيات مختلفة، مما يعكس أن الرسالة لا تخص الأمة الإسلامية فقط بل البشرية بأكملها.

وأصدر ماهر زين قبل صدور "رحمةٌ للعالمين" أغنية باللغة الإنجليزية في بداية الشهر الكريم بعنوان "No One But You” (لا أحد سواك) والتي حصلت على أكثر من 2 مليون مشاهدة إلى حد الآن على منصة اليوتيوب، وقد دخل كلا العملين الفنيين قائمة الترند أو الأغاني الأكثر مشاهدة على منصة اليوتيوب في العديد من البلدان العربية والإسلامية مثل مصر، الجزائر، المغرب، اليمن، الأردن، اندونيسيا وغيرها من البلدان.