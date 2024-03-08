عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ماهر زين يحيى حفلا غنائيا فى مصر أبريل القادم

ماهر زين
ماهر زين

يستعد المطرب والمنشد ماهر زين لإحياء حفل غنائى داخل مصر الشهر القادم، وتحديدا يوم 19 من شهر إبريل على مسرح ساقية الصاوي بالشيخ زايد.

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل منذ ساعات قليلة عبر موقعها الرسمي باكثر من فئة مختلفة حيث تبدأ أسعار تذاكر الحفل من 600 جنيه.
 

أحدث أغاني ماهر زين 


وطرح الفنان ماهر زين، أغنيته الجديدة "رحمةٌ للعالمين"، اليوم، احتفالاً بشهر رمضان المبارك، وتعبّر أغنية "رحمةٌ للعالمين" عن حب المسلمين للرسول محمد عليه الصلاة والسلام واعتزازهم برسالته التي جاء بها وهي نشر الخير والسلام والمحبة.

 

تفاصيل كليب ماهر زين - رحمةٌ للعالمين

 

 الجدير بالذكر أن شركة أويكنينج المنتجة للأغنية، قررت تأخير طرح الأغنية والكليب بعد وفاة والد الفنان ماهر زين في بداية شهر رمضان، وعلق زين على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا إن هذا العمل إهداء لروح والده مصطفى زين، وطلب من محبيه الدعاء له، وأضاف أن هذه الأغنية استغرقت طاقة كبيرة من الحب والمشاعر حتى تخرج بهذا الشكل.

 

فيديو كليب "رحمةٌ للعالمين" من إخراج إيمرا أوزبيلان (Emrah Ozbilen) حيث يبدأ الكليب في مكان مظلم وموحش بارد تهطل فيه الثلوج وتعصف فيه الرياح ويعامل البشر بعضهم بعضا بقسوة وشدة ويظلم بعضهم بعضا، ثم ينقلب نفس المكان إلى جو مشمس جميل مليء بالأشجار والخضرة ونرى الناس يعاملون بعضهم بعضا بمودة ورحمة وكرم وأخلاق عالية، ويرمز ذلك إلى حال العالم قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم وبعد مجيئه ونشره رسالة الخير والمحبة للعالم، نرى ماهر زين خلال الكليب يعزف على آلة البيانو بينما تدور حوله قصص لأفراد من عدة جنسيات مختلفة، مما يعكس أن الرسالة لا تخص الأمة الإسلامية فقط بل البشرية بأكملها.

وأصدر ماهر زين قبل صدور "رحمةٌ للعالمين" أغنية باللغة الإنجليزية في بداية الشهر الكريم بعنوان "No One But You” (لا أحد سواك) والتي حصلت على أكثر من 2 مليون مشاهدة إلى حد الآن على منصة اليوتيوب، وقد دخل كلا العملين الفنيين قائمة الترند أو الأغاني الأكثر مشاهدة على منصة اليوتيوب في العديد من البلدان العربية والإسلامية مثل مصر، الجزائر، المغرب، اليمن، الأردن، اندونيسيا وغيرها من البلدان.

 

ماهر زين مسرح ساقية الصاوي المطرب والمنشد ماهر زين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

والد الشهيد عبدالله أحمد لـ صدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

موضوعات متعلقة

أخبار الفن: وفاة المخرج طارق الكاشف.. لوك جديد لـ مي فاروق في حفل موسم الرياض

رنا رئيس تكشف تفاصيل شخصيتها في سر إلهي

نجوم الفن ينعون المخرج طارق الكاشف

لطيفة تطلق دعاء أمي.. وتؤكد: عوائد الديجيتال تخصص لفعل الخير

البقية تأتي.. محامي نقابة التمثيليين يكشف تفاصيل وقف عرض تل الراهب على روتانا

قبل الحفل بساعات.. نفاد جميع تذاكر حفل مي فاروق في السعودية

الأوبرا تحتفل باليوم العالمي للمرأة على مسرح الجمهورية

أخبار الفن: أمل حجازي ترد على منتقدي خلعها للحجاب وقائمة مسلسلات صدى البلد في رمضان

ترشيحاتنا

ختام التدريب المصرى الباكستاني.. بيان عملى لإقتحام قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية

بالتزامن مع خطاب بايدن.. تعطل العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية الأمريكية

دعاء يوم الجمعة استعدادا لـ شهر رمضان

بشرى للطلاب المتفوقين.. تخصيص 5% من المنح للتقديم بالجامعات الخاصة والأهلية

قراءة تحليلية.. «نتنياهو» المستفيد الأول من استمرار الحرب على غزة

قرينة رئيس الجمهورية: تحية لكل نساء مصر في يوم المرأة العالمي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمرأة.. أبرز الأمراض التي تهدد حياتها

من يحسم كلاسيكو الكأس رقم 20.. التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

صحية ولذيذة| طريقة عمل رقائق الخبز المشبعة

تاتو وفستان أنيق| غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فيديو

خطير ومميت.. مرض «الببغاوات» الغامض يودي بحياة 5 أشخاص

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ