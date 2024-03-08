بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

انتشر مقطع فيديو من تركيا بمواقع التواصل بشكل كبير وواسع، حيث أظهر طريقة مبتكرة في تعليم الأطفال وتحفيظهم القرآن الكريم، فتساعدهم في فهم تفسير الآيات وبالتالي يكون الحفظ أسهل وأسرع.

شاهد الفيديو:

وبحسب ما نشره موقع "يني شفق" Yeni Şafak على "إكس"، أظهر مقطع الفيديو طفلة صغيرة تُدعى آسيا خلال حصة لتحفيظ القرآن الكريم، حيث طلبت منها معلمتها العربية بأن تقوم بتسميع جزء من سورة "التكوير".

فإذا بالطفلة تقوم بتسميع الآيات عن طريق رسومات تنساب بسلاسة بين يديها، حيث تطوي كل جزء من الرسمة على حدة، ليعبر عما تقوله الآية الكريمة، إلى أن انتهت من تسميع الجزء الذي طُلب منها بالصف.