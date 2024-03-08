عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

صدى البلد

انتشر مقطع فيديو من تركيا بمواقع التواصل بشكل كبير وواسع، حيث أظهر طريقة مبتكرة في تعليم الأطفال وتحفيظهم القرآن الكريم، فتساعدهم في فهم تفسير الآيات وبالتالي يكون الحفظ أسهل وأسرع.

شاهد الفيديو:

وبحسب ما نشره موقع "يني شفق" Yeni Şafak على "إكس"، أظهر مقطع الفيديو طفلة صغيرة تُدعى آسيا خلال حصة لتحفيظ القرآن الكريم، حيث طلبت منها معلمتها العربية بأن تقوم بتسميع جزء من سورة "التكوير".

فإذا بالطفلة تقوم بتسميع الآيات عن طريق رسومات تنساب بسلاسة بين يديها، حيث تطوي كل جزء من الرسمة على حدة، ليعبر عما تقوله الآية الكريمة، إلى أن انتهت من تسميع الجزء الذي طُلب منها بالصف.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبك هيوصل 12 ألف جنيه| زيادة في أجور الموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

بعد رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد.. بشرى سارة من "ستاندرد أند بورز" بشأن تصنيف مصر الائتماني

في كل المحافظات | إعلان مهم من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

لو شقتك إيجار قديم| فيه زيادة 15%.. وهذا موعد التطبيق| تفاصيل مهمة

بشرى سارة للمواطنين| 6 كيلو سكر بسعر 12.60 جنيه.. كيف تصرفهم؟

هدف أبيض للأحمر| 60 دقيقة من قمة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر

قطع زيارته لكوبا.. وفاة والد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار

اللي هتشوفه من الأهلي أكتر.. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لـ أحمد سليمان

موضوعات متعلقة

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

مقالب جديدة ومفاجآت مُثيرة.. فكرة برنامج “رامز قفل اللعبة” فى رمضان 2024

منهم أمل حجازي والراقصة دينا.. فنانات خلعن الحجاب وهذا هو السبب

ترشيحاتنا

نهائي كأس مصر| إمام عاشور يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى الزمالك

ابعدوا عن السماسرة | رسالة مهمة من التنظيم والإدارة لراغبي التوظيف

رفح ووقف إطلاق النار والمساعدات.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين شكري ونظيره الأمريكي

المباحث الجنائية | 5 قرارات من النيابة في انهيار عقار الورديان بالإسكندرية

مش الرقاصة الوحيدة اللي بتغلط .. فيفي عبده تكشف سر الحج 5 مرات

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع لـ حزب الله في جنوب لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البنطلون بيقع منه.. عمرو دياب يثير جدلا واسعًا في نهائي كأس مصر

بشرى سارة للمواطنين| 6 كيلو سكر بسعر 12.60 جنيه.. كيف تصرفهم؟

لأول مرة.. عرض سيارات تسلا في سوق المستعمل

هل من الأفضل تجفيف الوجه بالهواء أم بالمنشفة؟ لا تتوقع

فيديو

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

واقعة ضرب فنان مصري ووالدته بسبب أكياس سكر تكشف عن زوجة ثانية

مفيش مشاكل .. محمد رحيم يكشف كواليس علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب |خاص

مشهد مبكي.. عريس يمنح والدته الشبكه بدلا من العروس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ