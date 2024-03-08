سقوط عصابة الهواتف والدراجات النارية بالقاهرة

القي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي عصابة تخصصت في سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية بأسلوبى " الخطف، وتوصيل الأسلاك " .

وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت من ضبط شخصين مقيمان بمحافظة القليوبية حال إستقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما هاتف محمول ، من متحصلات واقعة سرقة.

وتبين من الفحص قيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية بأسلوبى "الخطف، وتوصيل الأسلاك" بإستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد 7 وقائع سرقة ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم ("سيئ النية - مقيم بمحافظة القليوبية) أمكن ضبطه.