مؤمن زكريا بصحبة خالد الغندور قبل مباراة الأهلي والزمالك

نشر خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، صورة تجمعه بلاعب الأهلى السابق مؤمن زكريا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، معلقا "مؤمن حبيبي".

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ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر، في نهائي مسابقة كأس مصر.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.