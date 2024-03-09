مصر تحصد ذهبية وفضية كأس العالم للخماسي الحديث للرجال بالقاهرة

توج ثنائي المنتخب الوطني للخماسي الحديث أحمد الجندي ومعتز وائل، بميداليتين ذهبية وفضية على الترتيب في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وتمكن بطل مصر الأولمبي أحمد الجندي من الفوز بالمركز الأول برصيد نقاط 1513، فيما احتل معتز المركز الثاني 1511، وحصل على الميدالية البرونزية البولندي كاميل كاسبارجاك برصيد نقاط 1503.



حضر مراسم التكريم، وتوزيع الجوائز، وكلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي الخماسي الحديث، ودكتور أشرف البيجرمي نائبًا عن وزير الشباب والرياضة، جويل بوزو نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، والدكتور إيهاب عبدالرحمن عميد الجامعة الأمريكية، والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، ياسر حفني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي.

ومن المقرر أن تختتم البطولة غدًا الأحد بسباق التتابع المختلط.

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد أسند لمصر تنظيم البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، على مدار ثلاث سنوات بدأت عام 2022 مرورا بعام 2023 والعام الجاري 2024.

يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم.

وتكمن أهمية البطولة كونها تجمع أفضل اللاعبين على مستوى العالم من أجل حصد نقاط لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024.

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