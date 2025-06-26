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بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

بدأ الآن في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 “النظامين الجديد والقديم” ، امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية وامتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يبدأ امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية وامتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية من التاسعة صباحا ويستمر حتى 12 ظهرا

كما بدأ الآن في لجان  امتحانات الثانوية العامة 2025 بمدارس المكفوفين أيضا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) ، وبدأ كذلك طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان الفيزياء

بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يضم امتحان الفيزياء 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان التاريخ

بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يشمل امتحان التاريخ 46 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025 المترجمة لطلاب مدارس اللغات
 

وعلى جانب آخر .. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025 المتعلقة بالمواد التي تحتوي على تراجم مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء لطلاب مدارس اللغات

حيث شدد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 ، على رؤساء اللجان بضرورة الدقة في توزيع كراسات الأسئلة والإجابة داخل اللجان، بدءًا من التأكد من سلامة أغلفة الأظرف وتطابق محتواها مع البيانات المدونة عليها، مع كتابة جميع المعلومات بشكل منظم وواضح على الغلاف الخارجي، كما تم التأكيد على مراجعة تتطابق كراسة الأسئلة مع ورقة الإجابة الخاصة بالمادة التي يؤدي الطالب الامتحان بها، لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط.

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