"هنطبق القانون"| تحذير عاجل من التعليم للطلاب المشاغبين والغشاشين بلجان الثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحذيرا عاجلا للطلاب المشاغبين والغشاشين بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025
حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، لن يتم التهاون مع أي محاولة لمخالفة القواعد أو سوء التصرف داخل أي من اللجان
وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، مؤكدة أنه سيتم تطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام الجديد”
الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية
الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء
الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى
الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء
الخميس 10 يوليو 2025 : الاحياء
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام الجديد
الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية
الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء ( علوم و رياضة )
الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى
الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء ( علوم ورياضة)
الأحد 6 يوليو 2025 : الرياضيات البحتة ( علمي رياضة)
الخميس 10 يوليو 2025 : الرياضيات التطبيقية ( علمي رياضة)
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي النظام الجديد
الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية
الخميس 26 يونيو 2025 : التاريخ ( أدبي)
الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى
الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ( أدبي)
الخميس 10 يوليو 2025 : الإحصاء ( أدبي)
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام القديم ”
الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية
الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية
الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء
الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى
الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء
الأحد 6 يوليو 2025 : الجيولوجيا
الخميس 10 يوليو 2025 : الاحياء ( علمي علوم)
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام القديم
الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية
الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية
الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء ( علوم ورياضة)
الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى
الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الرياضيات البحتة ( التفاضل والتكامل)
الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء ( علوم ورياضة )
الأحد 6 يوليو 2025 : الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة )
الثلاثاء 8 يوليو 2025 : الديناميكا ( علمي رياضة)
الخميس 10 يوليو 2025 : الاستاتيكا ( علمي رياضة )
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي النظام القديم
الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية
الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية
الخميس 26 يونيو 2025 : التاريخ ( أدبي)
الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى
الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ( أدبي)
الأحد 6 يوليو 2025 : علم النفس والاجتماع ( ادبي)
الخميس 10 يوليو 2025 : الفلسفة والمنطق ( أدبي)
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين
الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية
الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية)
الخميس 19 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 22 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)
الثلاثاء 24 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)
الخميس 26 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)
الأحد 29 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (الفيزياء)
الثلاثاء 1 يوليو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفزياء)
الأحد 6 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم (الأحياء ) لعلمي علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لعلمي رياضة
الثلاثاء 8 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لعلمي علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لعلمي رياضة
الخميس 10 يوليو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الاحياء + الجيولوجيا) لعلمي علوم + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لعلمي رياضة
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين - نظام جديد
الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية
الثلاثاء 17 يونيو 2025 : التربية الوطنية
الخميس 19 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة أولى
الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة ثانية
الخميس 26يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى
الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية
الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة أولى
الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة ثانية
الأحد 6 يوليو 2025 : التاريخ ورقة أولى
الثلاثاء 8 يوليو 2025 : التاريخ ورقة ثانية
الخميس 10 يوليو 2025 : الإحصاء
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين - النظام القديم
الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية
الثلاثاء 17 يونيو 2025 : التربية الوطنية
الخميس 19 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء
الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة أولى
الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة ثانية
الأربعاء 25 يونيو 2025 : الفلسفة + المنطق
الخميس 26 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى
الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية
الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة أولى
الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة ثانية
الأحد 6 يوليو 2025 : التاريخ ورقة أولى
الثلاثاء 8 يوليو 2025 : التاريخ ورقة ثانية
الأربعاء 9 يوليو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى + اللغة الأجنبية الثانية ورقة ثانية
الخميس 10 يوليو 2025 : علم النفس + علم الاجتماع