قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلم التأهل .. الهلال السعودي في مواجهة مصيرية ضد باتشوكا بمونديال الأندية
جروبات الغش لطلاب الثانوية العامة : صور الامتحان وابعته
إيران.. فتح المجال الجوي جزئيا أمام الرحلات الداخلية والدولية
هادية غالب: أسعاري مرتفعة لأنني أستهدف السوق العالمية.. و80% من مبيعاتي خارج مصر
إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تقتحم قرية العروج جنوب شرق بيت لحم في الضفة الغربية
انتر ميلان ومونتيري المكسيكي يتأهلان إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية
التعليم تنفي تسريب امتحان تاريخ الثانوية العامة قبل توزيعه باللجان
إنتر ميلان يواجه فلومينينسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025
بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025
توزيع أوراق الإجابة بلجان الثانوية العامة الآن لكتابة بيانات الطلاب قبل الامتحان
سلاح الجو الأوكراني ينجح في إسقاط 24 طائرة مسيرة روسية
منخفض الهند وظاهرة أخرى.. لهذه الأسباب درجات الحرارة ترتفع في الصيف| الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توزيع أوراق الإجابة بلجان الثانوية العامة الآن لكتابة بيانات الطلاب قبل الامتحان

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

تلتزم الآن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 يتوزيع أوراق الإجابة على الطلاب قبل بدء الامتحان ، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها،  وذلك قبل أن يتم توزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة صباحا

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف الذي ألزم لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بتوزيع أوراق الإجابة على الطلاب فى تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، قبل توزيع أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ

جدير بالذكر أنه أنه طبقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يؤدى طلاب الثانوية العامة 2025 في التاسعة من صباح اليوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان الفيزياء الدور الأول لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة ، وامتحان التاريخ الدور الأول للشعبة الأدبية

تنبيهات عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025

جدير بالذكر أنه ، في إطار متابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2025 ، شدد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية على رؤساء اللجان بتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا، للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة بحيث يتم توزيعها فى تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.

كما وجه رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 مديرى المديريات، بالتأكيد على الملاحظين بالتنبيه على الطلاب بعدم الحل في كراسة الأسئلة، لأنه لا يعتد به، والتظليل في ورقة إجابة البابل شيت، وذلك من أجل توفير وقت وجهد الطالب.

وبالنسبة لامتحانات المواد التي تحتوي على تراجم مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء، شدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 على التأكيد على رؤساء اللجان بضرورة الدقة في توزيع كراسات الأسئلة والإجابة داخل اللجان، بدءًا من التأكد من سلامة أغلفة الأظرف وتطابق محتواها مع البيانات المدونة عليها، مع كتابة جميع المعلومات بشكل منظم وواضح على الغلاف الخارجي، كما تم التأكيد على مراجعة تتطابق كراسة الأسئلة مع ورقة الإجابة الخاصة بالمادة التي يؤدي الطالب الامتحان بها، لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة 2025 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

أحمد السقا ومها الصغير

فحص بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا والتحري عن ملابساته

ترقيات الموظفين

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

حديقة الحيوان

مدير حديقة الحيوان يعلن موعد الافتتاح رسميا.. زيادة 3 أضعاف في أعداد الحيوانات

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين بهذا القرار

طريقة استخراج تأشيرة الزيارة السعودية

خطوات استخراج تأشيرة الزيارة السعودية العائلية

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تنفي

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 9 مساجد غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

دار الإفتاء

ما حكم الزواج العرفي في العصر الحالي؟.. الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء

حكم صيام أول محرم وهل هو بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب

بالصور

طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة

طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.
طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.
طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى

طريقة عمل عصير التفاح البيتي بالليمون

طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون
طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون
طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد