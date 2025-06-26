توزيع أوراق الإجابة بلجان الثانوية العامة الآن لكتابة بيانات الطلاب قبل الامتحان

تلتزم الآن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 يتوزيع أوراق الإجابة على الطلاب قبل بدء الامتحان ، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها، وذلك قبل أن يتم توزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة صباحا

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف الذي ألزم لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بتوزيع أوراق الإجابة على الطلاب فى تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، قبل توزيع أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ

جدير بالذكر أنه أنه طبقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يؤدى طلاب الثانوية العامة 2025 في التاسعة من صباح اليوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان الفيزياء الدور الأول لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة ، وامتحان التاريخ الدور الأول للشعبة الأدبية

تنبيهات عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025

جدير بالذكر أنه ، في إطار متابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2025 ، شدد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية على رؤساء اللجان بتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا، للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة بحيث يتم توزيعها فى تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.

كما وجه رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 مديرى المديريات، بالتأكيد على الملاحظين بالتنبيه على الطلاب بعدم الحل في كراسة الأسئلة، لأنه لا يعتد به، والتظليل في ورقة إجابة البابل شيت، وذلك من أجل توفير وقت وجهد الطالب.

وبالنسبة لامتحانات المواد التي تحتوي على تراجم مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء، شدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 على التأكيد على رؤساء اللجان بضرورة الدقة في توزيع كراسات الأسئلة والإجابة داخل اللجان، بدءًا من التأكد من سلامة أغلفة الأظرف وتطابق محتواها مع البيانات المدونة عليها، مع كتابة جميع المعلومات بشكل منظم وواضح على الغلاف الخارجي، كما تم التأكيد على مراجعة تتطابق كراسة الأسئلة مع ورقة الإجابة الخاصة بالمادة التي يؤدي الطالب الامتحان بها، لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط.