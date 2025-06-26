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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| حظر جماعي للمجموعات وحسابات فيسبوك وإنستجرام يغضب الجميع.. واتساب ستحد من عرض الإعلانات في بعض الدول

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقاريرا عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

حظر جماعي للمجموعات وحسابات فيسبوك وإنستجرام يغضب الجميع

تواصل موجة الحظر على مستوى الحسابات في منصات "إنستجرام" و"فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا"، حيث بدأ المستخدمون بالإبلاغ عن حظر جماعي لمجموعات "فيسبوك"، إذ تم تعليق الآلاف من المجموعات دون سبب واضح.

قبل إيقاف الدعم رسميا.. مايكروسوفت تنقذ ويندوز 10 مؤقتا

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft، عن تمديد برنامج التحديثات الأمنية الممتدة ESU، لنظام التشغيل "ويندوز 10" لمدة عام إضافي، وذلك ضمن خيارات متعددة للمستخدمين تشمل دفع رسوم رمزية قدرها 30 دولارا أو مزامنة إعدادات الجهاز مع السحابة مجانا.


جربها الآن.. ميزة جديدة في جوجل كروم تسهل التصفح على الهواتف

أعلنت شركة جوجل Google، عن إطلاق تحديث جديد لمتصفح كروم "Chrome" على أجهزة أندرويد، يتيح للمستخدمين خيار نقل شريط العنوان من أعلى الشاشة إلى أسفلها، في خطوة تحاكي التغيير التصميمي الذي قدمته آبل في متصفح "سفاري" منذ إصدار iOS 15 عام 2021.


سامسونج تكشف رسميا موعد إعلان هواتفها القابلة للطي لعام 2025

أعلنت شركة سامسونج الكورية، عن موعد حدثها المنتظر Galaxy Unpacked لصيف 2024، والذي سيعقد في 9 يوليو في مدينة بروكلين نيويورك، وذلك لأول مرة منذ 3  سنوات، واصفة المدينة بأنها موطن للأفكار الجريئة والإبداع والثقافة.


جوجل تحدث تطبيق الهاتف بواجهة جديدة وإيماءات مبتكرة

قامت شركة جوجل Google، بتحديث تطبيق الهاتف الخاص بها، مع واجهة جديدة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى جهات الاتصال والمكالمات.


ما هي Perplexity؟.. محرك بحث يقتحم ساحة الكبار ويشعل سباق الذكاء الاصطناعي

كشفت تقارير إعلامية أن Perplexity، هي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، باتت محط أنظار كل من ميتا وآبل، في خطوة تعكس اشتداد المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي.


واتساب ستحد من عرض الإعلانات في بعض الدول.. إليكم التفاصيل

تستعد شركة "واتساب" لطرح الإعلانات داخل التطبيق، لكن تقارير جديدة أشارت إلى أن بعض المستخدمين حول العالم قد لا يشاهدون هذه الإعلانات في الوقت القريب.


آبل تطلق تحديث iOS 18.6 لهواتف آيفون بدلا من iOS 26

لا يزال إصدار iOS 26 في مرحلة البيتا الخاصة بالمطورين، لكن آبل على وشك إطلاق آخر تحديثات iOS 18، ومن المتوقع أن يكون ذلك في الأسابيع الأولى من يوليو.


أوبو تزلزل الأسواق.. طرح هاتف Reno 14F 5G بمواصفات عالية وسعر منافس

أعلنت شركة أوبو Oppo، رسميا عن إطلاق سلسلة Reno 14 في الأسواق العالمية، والتي تتضمن الطرازات Reno 14F وReno 14 وReno 14 Pro.

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