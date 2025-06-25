قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الموساد: ساعدنا في ضرب المشروع النووي الإيراني وسنواصل المراقبة
مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة: خسائر إسرائيل تجاوزت 150 مليار دولار
بـ7 خامات فاخرة.. بدء تهيئة كسوة الكعبة لتغييرها مع العام الهجري 1447
إعلام إيراني: وفاة رئيس مركز قيادة الحرس الثوري متأثرا بجراحه
الفنان محمد عبد الجواد يوضح حقيقة حالته الصحية: أصبت بتمزق.. وأشعر بتحسن| خاص
21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب البحثي الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية
قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن شكوى الزمالك ضد الأهلي وزيزو
من بكرة .. 3 أيام إجازة رسمية للقطاعين الحكومي والخاص
وزير الطيران والسفير الإيطالي يشهدان توقيع بروتوكول لتعزيز التدريب الفني في صيانة الطائرات
القومي للطفولة والأمومة يعرض إنجازاته ويناقش خطة عمله المستقبلية
سيراميكا كليوباترا يودع أحمد القندوسي: شكرا على بصماتك الساحرة
مدبولي: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل منع انجراف المنطقة نحو حرب عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حظر جماعي للمجموعات وحسابات فيسبوك وإنستجرام يغضب الجميع

فيسبوك
فيسبوك
شيماء عبد المنعم

تواصل موجة الحظر على مستوى الحسابات في منصات "إنستجرام" و"فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا"، حيث بدأ المستخدمون بالإبلاغ عن حظر جماعي لمجموعات "فيسبوك"، إذ تم تعليق الآلاف من المجموعات دون سبب واضح. 

وبدأ مستخدمون على منصات مثل "ريديت" بمشاركة تفاصيل الحظر، مشيرين إلى أن التأثير طال مجتمعات فيسبوك في الولايات المتحدة وفي دول أخرى، شملت اهتمامات متنوعة.

أكد المتحدث الرسمي باسم "ميتا"، آندي ستون، لموقع "تك كرانش" أن الشركة على دراية بهذا الاضطراب، وقال في تعليق عبر البريد الإلكتروني: "نحن على علم بخطأ تقني أثر على بعض مجموعات فيسبوك، ونحن بصدد إصلاح المشكلة الآن".

خلل بأدوات المراقبة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي

رغم أن السبب الدقيق غير واضح، يعتقد المستخدمون أن حظر المجموعات قد يكون مرتبطا بأدوات المراقبة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو ما يثير قلقا متزايدا حيث يتم تكليف الأنظمة الآلية بشكل متزايد بمهمة تطبيق السياسات على المنصات.

تقارير عن إشعارات انتهاك غير دقيقة وراء حظر مجموعات فيسبوك
 

أشار مشرفو المجموعات المتأثرة إلى أن عمليات التعليق بدت عشوائية، حيث شملت المجموعات التي تتناول مواضيع يومية، وقال العديد من المشرفين إنهم تلقوا إشعارات انتهاك غامضة تتهم مجموعاتهم بمشاركة محتوى "مرتبط بالإرهاب" أو "العري"، رغم أن هذه المجموعات لا تحتوي على مثل هذا المحتوى.

وتشير التقارير إلى أن بعض المجموعات المعلقة صغيرة، في حين أن أخرى تضم قواعد مستخدمين ضخمة تتراوح من عشرات الآلاف إلى ملايين الأعضاء. 

وقد نصح المشرفون الأعضاء بعدم التقدم بطلبات استئناف فورية لحظر مجموعاتهم، معتقدين أن المشكلة قد تحل تلقائيا بمجرد أن تقوم "ميتا" بإصلاح الخطأ، في مجتمع "فيسبوك" على "ريديت"، غمر المشرفون المحبطون الصفحات بتفاصيل عن إزالة مجموعاتهم دون توضيح مناسب. 

قال البعض إن جميع المجموعات التي يديرونها تم تعليقها في وقت واحد، ومن بين الأمثلة، مجموعة تصوير الطيور التي تضم ما يقرب من مليون عضو تم الإبلاغ عن محتوى "عري" فيها.

وذكر مشرف آخر أن مجموعته عن "بوكيمون" العائلية، التي تضم نحو 200 ألأف عضو، تلقت تحذيرا بسبب أن اسمها يشير إلى “منظمات خطيرة”، كما تلقت مجموعة تصميم داخلي تحتوي على ملايين المتابعين إشعار انتهاك مشابه.

مشرفو "ميتا" الموثوقون يرون نتائج متباينة

قال بعض المشرفين المشتركين في برنامج "ميتا" الموثوق، الذي يوفر دعما مميزا للعملاء، إنهم تلقوا المساعدة في استعادة مجموعاتهم، ومع ذلك، أفاد العديد من الآخرين أن مجموعاتهم تم تعليقها أو حذفها بشكل دائم، حتى مع كونهم مشرفين معتمدين.

من غير الواضح ما إذا كانت هذا الحظر للمجموعات مرتبطة مباشرة بموجة حظر الحسابات الأخيرة على “ميتا”، ومع ذلك، تشير الملاحظات إلى أن الحجم والتكرار يعكسان مشكلة أوسع تؤثر على المنصات الاجتماعية التي تعتمد على أنظمة المراقبة الآلية.

لم تقدم "ميتا" بعد تفسيرا للسبب الرئيسي وراء حظر المجموعات على "فيسبوك" أو الحظر الذي طال الحسابات على "إنستجرام".

وخلال الأسبوع الماضي، رفضت الشركة التعليق على تعليق الحسابات على “إنستجرام”، في الوقت نفسه، بدأ عدد متزايد من المستخدمين، خاصة من يديرون أعمالا على منصات "ميتا"، بتداول عريضة إلكترونية جمعت أكثر من 12380 توقيعا، كما يبحث البعض في الخيارات القانونية.

فيسبوك حظر حظر جماعي مجموعات فيسبوك حظر المجموعات حظر مجموعات فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزولا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

الرئيسان السيسي

اعتبارًا من يوليو .. قرار من الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات

مجلس الوزراء

تعديل في قانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة

أرشيفية

بسبب رسوبه ومرض شقيقته.. طالب طب يقفز من الطابق الـ 11 في المعادي

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري .. ترقبوها هنا

وسام ابو علي

بعد تلقيه عروضا مغرية.. وسام أبو علي يرحب بالرحيل عن الأهلي بشرط

ترشيحاتنا

أرشيفية

طهران: لا يمكن الوثوق بوعود العدو الإسرائيلي وردنا سيكون حازما على أي عدوان

ميليشيا الدعم السريع

السودان يطالب المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الدعم السريع جماعة إرهابية

ارشيفي

حزب الله يعلق علي وقف إطلاق النار بين إيران ودولة الاحتلال

بالصور

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

طريقة السلطة المكسيكية الباردة

طريقة السلطة المكسيكية الباردة
طريقة السلطة المكسيكية الباردة
طريقة السلطة المكسيكية الباردة

جماهير بورتو البرتغالي تهاجم اللاعبين بعد العودة من كأس العالم للأندية

جماهير بورتو البرتغالي
جماهير بورتو البرتغالي
جماهير بورتو البرتغالي

لأصحاب الدايت.. ماذا يحدث عند تناول بيضة مسلوقة كاملة؟

البيض المسلوق
البيض المسلوق
البيض المسلوق

فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

وفاة عماد محرم

رحيل الفنان عماد محرم عن عمر 74 عاما بعد صراع مع المرض

عماد محرم

لم يحضر أحد .. غياب تام للفنانين فى جنازة الفنان عماد محرم.. فيديو

أضرار المسكنات

تحدي كتافاسات يغزو تيك توك .. وتحذير من الأطباء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد