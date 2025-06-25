فيسبوك يطلق ميزة ثورية لتسجيل الدخول بدون كلمة مرور على آندرويد وآيفون

أعلنت شركة ميتا عن إطلاق ميزة جديدة لتسجيل الدخول على تطبيق فيسبوك لأجهزة أندرويد و آيفون، تعتمد على تقنية مفاتيح المرور (Passkeys)، التي تتيح للمستخدمين الدخول إلى حساباتهم بسهولة وأمان دون الحاجة إلى إدخال كلمة مرور تقليدية.

وتعتمد هذه التقنية على أدوات المصادقة البيومترية المدمجة في الهواتف مثل بصمة الإصبع، التعرف على الوجه، أو رمز التعريف الشخصي (PIN) المعد مسبقًا، حيث يتم تخزين بيانات الاعتماد محليًا على الجهاز بدلاً من الخوادم، مما يعزز من مستوى الأمان ويقلل من مخاطر التصيد الاحتيالي والهجمات الإلكترونية.

Meta Pay

تُعد مفاتيح المرور بديلاً متطورًا لكلمات المرور التقليدية، إذ يصعب سرقتها أو إعادة استخدامها، كما أن التحقق يتم بشكل مباشر على الجهاز، مما يمنع تسريب بيانات الدخول حتى في حال تعرض المستخدم لصفحات تسجيل دخول مزيفة.

وتخطط ميتا أيضًا لتوسيع هذه الميزة لتشمل تطبيق ماسنجر، حيث سيتمكن المستخدمون من استخدام نفس مفتاح المرور لتسجيل الدخول إلى كل من فيسبوك وماسنجر، بالإضافة إلى إمكانية تعبئة معلومات الدفع تلقائيًا عبر خدمة Meta Pay.

مفاتيح المرور

يمكن للمستخدمين تفعيل ميزة مفاتيح المرور من خلال إعدادات مركز الحسابات في التطبيق، مع استمرار دعم طرق المصادقة التقليدية مثل كلمات المرور ومفتاح الأمان المادي لمن لا يدعم أجهزتهم هذه التقنية بعد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود ميتا لتعزيز أمان المستخدمين وتوفير تجربة تسجيل دخول أكثر سلاسة وموثوقية، مواكبةً لتوجهات كبرى الشركات التقنية التي تعتمد على تقنيات المصادقة الحديثة.

بهذا التحديث، يودّع فيسبوك كلمة المرور تدريجيًا ويقدم لمستخدميه طريقة ثورية وآمنة لتسجيل الدخول، مما يمثل نقلة نوعية في حماية الحسابات وتقليل مخاطر الاختراق.