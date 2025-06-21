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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخيراً .. تأمين حسابك على فيسبوك سيصبح أقوى بكثير

فيسبوك
فيسبوك
احمد الشريف

أعلنت شركة ميتا عن بدء طرح ميزة مفاتيح المرور (Passkeys) لتطبيقَي فيسبوك وماسنجر على الهواتف الذكية، مما يوفّر للمستخدمين طريقة أكثر أمانًا وسرعة لتسجيل الدخول، دون الحاجة إلى كتابة كلمات مرور تقليدية.

ستتوفر  الميزة الجديدة على نظامي iOS وأندرويد لتطبيق فيسبوك، على أن تصل لاحقًا إلى ماسنجر.

بمجرد تفعيل ميزة مفاتيح المرور، سيكون بمقدور المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام طرق التحقق البيومترية أو الشخصية الموجودة مسبقًا على أجهزتهم، مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رمز PIN، دون الحاجة إلى إدخال كلمة مرور.

طريقة إعداد مبسطة ومتكاملة بين فيسبوك وماسنجر

يمكن للمستخدمين إعداد مفاتيح المرور من خلال "مركز الحسابات" (Accounts Center) الموجود في إعدادات تطبيق فيسبوك، وذلك بعد وصول التحديث إلى حساباتهم. 

وبمجرد تفعيل المفتاح، يمكن استخدامه لتسجيل الدخول إلى كل من فيسبوك وماسنجر بنفس طريقة التحقق.

حماية أقوى ضد الاختراق وهجمات التصيد

توفّر مفاتيح المرور مستوى أمان أعلى مقارنة بكلمات المرور التقليدية، إذ إنها لا يمكن تخمينها أو سرقتها أو تسريبها. 

كما أنها فعالة في مواجهة هجمات التصيّد الاحتيالي، حيث يرتبط كل مفتاح مرور بموقع إلكتروني أو تطبيق محدد، وبالتالي لا يمكن استخدامه على صفحات تسجيل دخول مزيّفة.

الميزة تعتمد على تخزين المفتاح البيومتري محليًا على الجهاز، دون أن تحتفظ ميتا بأي من بيانات التحقق مثل بصمة الإصبع أو رمز PIN، ما يعزز خصوصية المستخدم.

فيسبوك يتأخر ولكن بخطوة مرحب بها

رغم أن هذه الميزة متوفرة منذ سنوات على منصات مثل جوجل وآبل، وانضمت إليها شركات كبرى مثل مايكروسوفت، أمازون، إيباي، وباي بال، فإن فيسبوك تأخر نسبيًا في دعم مفاتيح المرور.

 حتى تطبيق واتساب – التابع لميتا – بدأ بدعم هذه التقنية قبل فيسبوك، بينما لا تزال إنستجرام خارج القائمة حتى الآن.

إلا أن دعم فيسبوك لمفاتيح المرور يُعد خطوة إيجابية طال انتظارها نحو تعزيز الأمان الرقمي للمستخدمين، خصوصًا مع تزايد حوادث الاختراق وتسريب البيانات حول العالم، مثل التسريب الأخير الذي كشف عن أكثر من 16 مليار بيانات دخول لمستخدمين على منصات شهيرة.

وبينما يواجه ملايين المستخدمين حول العالم خطر سرقة الحسابات، تُعتبر مفاتيح المرور وسيلة موثوقة للحد من هذه التهديدات. وكما يُقال: "الوصول المتأخر أفضل من عدم الوصول أبدًا".

فيسبوك ميتا ماسنجر

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